Veľký úder pre kyberzločincov! Rozbili sieť AudiA6, cez ktorú zmizlo 336 miliónov eur

AMSTERDAM - Medzinárodní vyšetrovatelia rozložili jednu z najrozšírenejších služieb na pranie kryptomien známu pod názvom AudiA6. Informuje o tom agentúra DPA a web európskeho policajného úradu Europol.
Služba AudiA6 je podozrivá, že v rokoch 2022 až 2025 preprala viac ako 336 miliónov eur. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že platforma sa stala centrom pre páchateľov používajúcich ransomware a kyberzločincov. Ich cieľom bolo speňažiť ukradnuté digitálne aktíva bez toho, aby úrady mohli peniaze vystopovať. Predpokladá sa, že podozriví stojaci za AudiA6 spravovali aj kyberzločinecké fórum Dark2Web na darkwebe, ktoré slúžilo na propagáciu nelegálnych služieb a spájanie kyberzločincov z celého sveta.
V rámci koordinovanej operácie boli v stredu v Gruzínsku zadržaní dvaja údajní správcovia AudiA6 ukrajinskej a ruskej národnosti. Vyšetrovatelia uviedli, že zároveň prehľadali tri nehnuteľnosti, zablokovali 25 domén a zaistili viac ako 30 serverov. V Gruzínsku skonfiškovali 80 vozidiel a niekoľko nehnuteľností. Europol potvrdil, že zmrazili kryptomeny v hodnote 692.000 eur a zaistili kryptomeny v hodnote viac ako 86.000 eur. Dodal, že boli zablokované aj účty na platforme Telegram, ktoré táto sieť používala.
Na medzinárodnej operácii sa podľa DPA podieľali vyšetrovatelia z Európy, Spojených štátov, Austrálie, Kanady, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Operácia nadväzovala na predchádzajúce zásahy poľskej polície, ktoré viedli k zadržaniu ukrajinského občana vlani v septembri v súvislosti s činnosťami zameranými na pranie špinavých peňazí spojenými so skupinou AudiA6. Vyšetrovanie v tom čase odhalilo stopy, ktoré pomohli identifikovať ďalších podozrivých.