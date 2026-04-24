Desivé zábery na VIDEU: Lietadlo vrazilo do elektrického vedenia! Potom sa zrútilo

PACOIMA - Dramatické zábery z Kalifornie zachytávajú okamih, ktorý sa mohol skončiť tragédiou ešte väčších rozmerov. Malé lietadlo počas pristávania narazilo do elektrického vedenia a spadlo medzi budovy.
Osudná chyba tesne pred pristátím
Incident sa odohral neďaleko letiska Whiteman Airport v oblasti Pacoima. Malé lietadlo typu Cessna letelo nízko nad zemou, keď počas letu pred pristátím zachytilo elektrické vedenie.
Zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ukazujú, ako stroj narazil do káblov, prevrátil sa a následne sa zrútil k zemi.
Pilot utrpel vážne zranenia
Na palube bol len 70-ročný pilot, ktorý po páde skončil v kritickom stave v nemocnici. Podľa svedkov bol náraz extrémne silný.
Jeden z ľudí, ktorí pomáhali pri záchrane, opísal dramatické momenty pre televíziu KTLA. Tvrdil, že pilot bol uväznený v troskách a mal vážne poranenú spodnú časť tela.
„Museli sme prerezať pásy a lietadlo nadvihnúť, aby sme ho dostali von,“ povedal s tým, že na záchrane sa podieľalo viacero ľudí.
Pád na parkovisko a výpadky elektriny
Podľa hasičov z Los Angeles Fire Department lietadlo krúžilo nad letiskom približne desať minút, kým došlo k nehode. Po náraze do vedenia dopadlo na parkovisko pri predajni autodielov.
Incident spôsobil aj výpadky elektriny v časti okolia, pričom technici pracovali na ich odstránení ešte nasledujúci deň.
Spor o bezpečnosť letiska sa vyostruje
Nehoda opäť otvorila diskusiu o bezpečnosti letiska v tejto oblasti. Miestni aktivisti dlhodobo upozorňujú na riziká a žiadajú jeho zatvorenie.
Podľa komunitného lídra Roberta Barragana už poradný výbor okresu podporil jeho zrušenie. Aktivisti tvrdia, že podobné incidenty nie sú ojedinelé a ide o systémový problém.
„Nemôžeme čakať, kým sa stane ešte väčšia katastrofa,“ varovala komunitná organizátorka Veronica Padilla.
Vyšetrovanie je v rukách úradov
Prípad už preveruje Federal Aviation Administration, ktorá má objasniť presné príčiny nehody.
Zástupcovia iniciatívy podporujúcej letisko však vyzývajú na opatrnosť. Zdôrazňujú, že zariadenie funguje podľa prísnych bezpečnostných pravidiel a pred vyvodením záverov je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania.