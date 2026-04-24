Desivé zábery na VIDEU: Lietadlo vrazilo do elektrického vedenia! Potom sa zrútilo

Lietadlo narazilo do elektrického vedenia a následne spadlo.
PACOIMA - Dramatické zábery z Kalifornie zachytávajú okamih, ktorý sa mohol skončiť tragédiou ešte väčších rozmerov. Malé lietadlo počas pristávania narazilo do elektrického vedenia a spadlo medzi budovy.

Osudná chyba tesne pred pristátím

Incident sa odohral neďaleko letiska Whiteman Airport v oblasti Pacoima. Malé lietadlo typu Cessna letelo nízko nad zemou, keď počas letu pred pristátím zachytilo elektrické vedenie.

Zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ukazujú, ako stroj narazil do káblov, prevrátil sa a následne sa zrútil k zemi.

Pilot utrpel vážne zranenia

Na palube bol len 70-ročný pilot, ktorý po páde skončil v kritickom stave v nemocnici. Podľa svedkov bol náraz extrémne silný.

Jeden z ľudí, ktorí pomáhali pri záchrane, opísal dramatické momenty pre televíziu KTLA. Tvrdil, že pilot bol uväznený v troskách a mal vážne poranenú spodnú časť tela.

„Museli sme prerezať pásy a lietadlo nadvihnúť, aby sme ho dostali von,“ povedal s tým, že na záchrane sa podieľalo viacero ľudí.

Pád na parkovisko a výpadky elektriny

Podľa hasičov z Los Angeles Fire Department lietadlo krúžilo nad letiskom približne desať minút, kým došlo k nehode. Po náraze do vedenia dopadlo na parkovisko pri predajni autodielov.

Incident spôsobil aj výpadky elektriny v časti okolia, pričom technici pracovali na ich odstránení ešte nasledujúci deň.

Spor o bezpečnosť letiska sa vyostruje

Nehoda opäť otvorila diskusiu o bezpečnosti letiska v tejto oblasti. Miestni aktivisti dlhodobo upozorňujú na riziká a žiadajú jeho zatvorenie.

Podľa komunitného lídra Roberta Barragana už poradný výbor okresu podporil jeho zrušenie. Aktivisti tvrdia, že podobné incidenty nie sú ojedinelé a ide o systémový problém.

„Nemôžeme čakať, kým sa stane ešte väčšia katastrofa,“ varovala komunitná organizátorka Veronica Padilla.

Vyšetrovanie je v rukách úradov

Prípad už preveruje Federal Aviation Administration, ktorá má objasniť presné príčiny nehody.

Zástupcovia iniciatívy podporujúcej letisko však vyzývajú na opatrnosť. Zdôrazňujú, že zariadenie funguje podľa prísnych bezpečnostných pravidiel a pred vyvodením záverov je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania.

Súvisiace články

Aktualizujeme AKTUÁLNE Facebook mal veľký
AKTUÁLNE Facebook mal veľký výpadok: Ľudia sa pred víkendom nevedeli dostať na web známej sociálnej siete!
Domáce
Tragédia vo Vysokých Tatrách:
Tragédia vo Vysokých Tatrách: Po páde zahynul poľský turista
Domáce
Dohra leteckého nešťastia: Trosky
Dohra leteckého nešťastia: Trosky po zrážke dvoch vetroňov sú preč, tragédia si vyžiadala život Poliaka
Domáce
Lietadlo sa zrútilo krátko
Hrôzostrašná havária lietadla: VIDEO Stroj sa zrútil priamo pri letisku! Zomreli štyria ľudia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Prominenti
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Tenis
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Feminity TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Hasiči upozorňujú na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Slovensko v noci zasiahne prízemný mráz
Domáce
Aktualizujeme AKTUÁLNE Facebook mal veľký
AKTUÁLNE Facebook mal veľký výpadok: Ľudia sa pred víkendom nevedeli dostať na web známej sociálnej siete!
Domáce
SUROVÝ ÚTOK Partia 5 mužov zaútočila NA DETI. Bili ich aj palicami, sú ranené. Šok, čo im ešte chceli spraviť
SUROVÝ ÚTOK Partia 5 mužov zaútočila NA DETI. Bili ich aj palicami, sú ranené. Šok, čo im ešte chceli spraviť
Prešov

Zahraničné

Lietadlo narazilo do elektrického
Desivé zábery na VIDEU: Lietadlo vrazilo do elektrického vedenia! Potom sa zrútilo
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Netanjahu obviňuje Hizballáh zo sabotáže mieru: Napätie s Libanonom eskaluje
Zahraničné
FOTO Strašidelné zábery z bezpečnostnej
Strašidelné zábery z bezpečnostnej kamery: Streľba na osem mesiacov tehotnú ženu (27), stal sa nemožný zázrak!
Zahraničné
Ilustračné foto
Rakúskeho exposlanca oslobodili v kauze úteku riaditeľa Wirecard
Zahraničné

Prominenti

Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Andrea Verešová reaguje na rodinnú situáciu Lely Ceterovej: TOTO jej odkázala!
Domáci prominenti
Jack Nicholson
Jack Nicholson oslávil 89-ku: Po rokoch hýrenia a sukničkárstva vyzerá... takto!
Zahraniční prominenti
Premiéra Separovho koncertu. Na
Raper Separ si prišiel na obrovské peniaze: 2 milióny za jediný podpis!
Domáci prominenti
Noah Wyle
Šokujúce priznanie: Herec z Pohotovosti prehajdákal milióny! Padol na dno, dostali ho depresie
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec tisícročného sporu: Gynekológ
Koniec tisícročného sporu: Gynekológ odhalil, čo je v skutočnosti SQUIRTING! Je to moč?
Zaujímavosti
Po 10 hodinách v
Po 10 hodinách v lietadle telo reaguje inak: Dehydratácia je len začiatok
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Kapitán v Londýne náhle prerušil štart a ukázal na päť cestujúcich: Vy musíte okamžite preč! Dôvod šokoval celé lietadlo
Zaujímavosti
Zobral si ho na
Zobral si ho na druhý svet: Pozrite sa, čo čínska rodina zakopala spolu so zosnulým milionárom
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!

Šport

HC Slovan Bratislava – HK Nitra: Online prenos zo 4. finále Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Nitra: Online prenos zo 4. finále Tipsport ligy
Tipsport liga
Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Reprezentácia
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Tipsport liga
Výborná správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Výborná správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Bundesliga

Auto-moto

Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
Motivácia a inšpirácia
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Pracovné podmienky
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Práca a voľný čas
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Američania práve otestovali laserovú zbraň LOCUST priamo na lietadlovej lodi. Zostrelenie dronu stojí menej než 5 dolárov
Američania práve otestovali laserovú zbraň LOCUST priamo na lietadlovej lodi. Zostrelenie dronu stojí menej než 5 dolárov
Armádne technológie
VIDEO: Ukrajinskí hackeri sa nabúrali do online porady ruského ministerstva. Úradníkom potom poslali tvrdý odkaz
VIDEO: Ukrajinskí hackeri sa nabúrali do online porady ruského ministerstva. Úradníkom potom poslali tvrdý odkaz
Armádne technológie
Pýtaš sa umelej inteligencie na zdravie? Ak áno, robíš chybu. AI často odpovedá zle, no tvári sa veľmi presvedčivo
Pýtaš sa umelej inteligencie na zdravie? Ak áno, robíš chybu. AI často odpovedá zle, no tvári sa veľmi presvedčivo
Umelá inteligencia
Google cez AI Overviews bude čítať obsah Gmail správ. Znie to desivo, no túto funkciu budeš chcieť používať každý deň
Google cez AI Overviews bude čítať obsah Gmail správ. Znie to desivo, no túto funkciu budeš chcieť používať každý deň
Aplikácie a hry

Bývanie

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie

Pre kutilov

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Partnerské vzťahy
Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lietadlo narazilo do elektrického
Zahraničné
Desivé zábery na VIDEU: Lietadlo vrazilo do elektrického vedenia! Potom sa zrútilo
Strašidelné zábery z bezpečnostnej
Zahraničné
Strašidelné zábery z bezpečnostnej kamery: Streľba na osem mesiacov tehotnú ženu (27), stal sa nemožný zázrak!
Prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Trump konečne prelomil mlčanie: Priznal zdravotné problémy! TOTO ho trápi najviac
AKTUÁLNE Facebook mal veľký
Domáce
AKTUÁLNE Facebook mal veľký výpadok: Ľudia sa pred víkendom nevedeli dostať na web známej sociálnej siete!

Ďalšie zo Zoznamu