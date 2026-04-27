Sekundy od katastrofy: Airbusu začal horieť motor! Už sa rútil po dráhe vysokou rýchlosťou

Lietadlu začal počas štartu horieť motor.
Lietadlu začal počas štartu horieť motor. (Zdroj: X)
NAÍ DILLÍ - Len sekundy delili lietadlo od katastrofy. Stroj spoločnosti Swiss prerušil štart po explózii v motore, nasledovala panická evakuácia desiatok cestujúcich.

Dramatické sekundy na dráhe

Nočný let z Dillí do Zürichu sa zmenil na mimoriadne nebezpečnú situáciu. Airbus A330 spoločnosti Swiss International Air Lines sa krátko po polnoci rozbiehal na štart, keď sa z ľavého motora ozvala silná rana a začal z neho vychádzať dym.

V tom čase sa lietadlo už pohybovalo rýchlosťou približne 193 kilometrov za hodinu. Pilot okamžite prerušil štart a prudko zabrzdil. Stroj sa podarilo zastaviť ešte pred koncom dráhy.

Iskry a panika na palube

Krátko po zastavení sa k lietadlu presunuli hasiči a začali zasahovať pri poškodenom motore. Cestujúci museli zostať niekoľko minút v kabíne bez svetla.

„Všetci sme sa báli. Po výbuchu sme cítili prudké brzdenie, až kým lietadlo úplne nezastalo,“ opísal pre denník Blick pasažier Tsering Margey.

Keď posádka nariadila evakuáciu, situácia sa rýchlo vyostrila. „Keď rozsvietili svetlá a povedali nám, že musíme von, prepukol chaos. Moju priateľku pri núdzovom východe zrazili na zem,“ dodal.

Ďalší cestujúci opísal dramatické momenty z pohľadu cez okno: „Videl som, ako z motora šľahajú iskry. Boli to sekundy pred vzletom, potom pilot manéver prerušil.“

Evakuácia cez šmykľavky

Posádka aktivovala núdzové šmykľavky, cez ktoré väčšina pasažierov opustila lietadlo. Pre menší počet ľudí, ktorí ich nemohli použiť, pristavili technici schodíky.

Podľa denníka The Times of India utrpelo pri evakuácii zranenia šesť osôb. Išlo najmä o odreniny a pomliaždeniny, v jednom prípade aj o zlomeninu nohy.

Dopravca sľubuje vysvetlenie

Letecká spoločnosť medzičasom zabezpečila cestujúcim náhradné ubytovanie a pracuje na zabezpečení ďalších spojov. Do Indie vyslala aj technický tím, ktorý má preskúmať príčiny incidentu.

„Chceme poznať všetky detaily. Bezpečnosť našich pasažierov a posádky je vždy našou najvyššou prioritou,“ uviedol hovorca spoločnosti Michael Pelzer.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tlačová konferencia z Úradu vlády o Šimečkovej matke
Tlačová konferencia z Úradu vlády o Šimečkovej matke
V SAV spustili superpočítač Perun
V SAV spustili superpočítač Perun
NRSR: Poslanci od rána rokujú o voľbe zo zahraničia, prihlásilo sa 34 rečníkov
NRSR: Poslanci od rána rokujú o voľbe zo zahraničia, prihlásilo sa 34 rečníkov
Lietadlu začal počas štartu
Sekundy od katastrofy: Airbusu začal horieť motor! Už sa rútil po dráhe vysokou rýchlosťou
Zahraničné
Zdroj: Henima
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
plnielanu.sk

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Lietadlu začal počas štartu
Zahraničné
Sekundy od katastrofy: Airbusu začal horieť motor! Už sa rútil po dráhe vysokou rýchlosťou
10-dukáty-Leopold
Zahraničné
Zberateľský súboj roka? V aukcii ponúkali UNIKÁTNE a vzácne kusy: Jedinú mincu vydražili za ŠIALENÚ sumu!
