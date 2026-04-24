AKTUÁLNE Facebook mal veľký výpadok: Ľudia sa pred víkendom nevedeli dostať na web známej sociálnej siete!

BRATISLAVA - Počas posledných minút sa viacerí používatelia začali sťažovať na to, že sa pri surfovaní na internete nemôžu dostať na známu sociálnu sieť Facebook. Pri kliknutí na stránku sa užívatelia nemôžu dostať k načítanou ich nástenky s príspevkami a četov.
Užívateľom sa buď stránka nenačíta vôbec, alebo sa zobrazí napriogramované chybové hlásenie spoločnosti META.
Výpadok sa podľa všetkého týka hlavne počítačovej (desktop) verzie Facebooku.
Počet neúspešných pokusov načítať stránku narastá aj podľa známeho webu Downdetector.com.
Aktualizované 19:30
Krátko po pol ôsmej večer začal byť web sociálnej siete opäť prístupný. Týmto zrejme končí približne polhodinu trvajúci výpadok webovej verzie Facebooku.