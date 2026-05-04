Brutálna havária: VIDEO Malé lietadlo narazilo do obytnej budovy, pilot a kopilot zahynuli

BRASILIA - V meste Belo Horizonte na juhovýchode Brazílie sa dnes zrútilo malé lietadlo, ktoré narazilo do obytnej budovy. Pilot a kopilot zahynuli, ďalší traja cestujúci sú podľa hasičov v kritickom stave, uviedla agentúra AFP.
Lietadlo vzlietlo z letiska Pampulha v Belo Horizonte, hlavnom meste štátu Minas Gerais. Pilot už predtým nahlásil, že má problémy pri štarte, uviedol brazílsky denník Globo.
Podľa hasičov lietadlo narazilo do schodiska medzi tretím a štvrtým poschodím budovy, v ktorej nebol nikto zranený.
Brazílske stredisko pre vyšetrovanie leteckých nehôd (CENIPA) začalo vyšetrovať príčiny nehody. V Brazílii, kde nie je dostatočne rozvinutá sieť železničnej dopravy, sú nehody malých lietadiel časté, poznamenáva AFP. Podľa štatistík CENIPA bolo v Brazílii v roku 2025 zaznamenaných 153 leteckých nehôd, pri ktorých zahynulo 62 ľudí.