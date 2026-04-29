Prekvapivý zvrat na košickom letisku: Stopka pre SIAF! Prípravy už boli v plnom prúde

KOŠICE – Malo to byť veľkolepé podujatie pri príležitosti 35. výročia Bielych albatrosov, no namiesto hukotu motorov zostane na košickom letisku ticho. Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2026 dostali nečakanú ranu – letisko v Košiciach im definitívne odvolalo súhlas na usporiadanie akcie. Dôvody sú pritom nanajvýš vážne. Prípravy, ktoré trvali mesiace a zahŕňali aj partnerov z NATO, vyjdú nateraz úplne nazmar.
Organizátori SIAF-u zostali v nemom úžase. Ešte pred rokom vládla v Košiciach vynikajúca spolupráca, no teraz prišla ľadová sprcha. Spoločnosť Letisko Košice poslala list, v ktorom odvoláva svoj predtým udelený súhlas na septembrový termín (5. – 6. 9. 2026).
„Dňa 21. apríla 2026 sme od spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice, a. s., dostali list, ktorým nám bol odvolaný predtým udelený súhlas s usporiadaním podujatia. Letisko Košice svoje rozhodnutie odôvodnilo bezpečnostnými rizikami, sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, potrebou ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšeným objemom letiskovej prevádzky,“ informovali organizátori na webovej stránke podujatia.
Vedenie letiska tak svoje rozhodnutie odôvodnilo kombináciou faktorov, ktoré neumožňujú bezpečnú realizáciu takej masovej akcie. Do konca roka 2026 sa v priestoroch letiska neuskutočnia žiadne hromadné verejné podujatia.
Mesiace práce v koši
Rozhodnutie prišlo v čase, keď už bol SIAF v pokročilom štádiu príprav. „Neostáva nám nič iné, iba akceptovať toto rozhodnutie,“ informovala s poľutovaním Slovenská letecká asociácia. Organizátori teraz musia podstúpiť nepríjemný diplomatický proces – rušiť potvrdené účasti vzdušných síl partnerských krajín NATO a informovať zastupiteľstvá či partnerov, s ktorými už mali podpísané memorandá.
Tohtoročný SIAF mal byť špeciálny najmä pre košický región. Ústrednou témou malo byť jubilejné 35. výročie založenia legendárnej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Hlavným partnerom bol Košický samosprávny kraj, ktorý si od podujatia sľuboval tisíce návštevníkov a podporu cestovného ruchu. Budúcnosť leteckých dní v Košiciach je tak nateraz v oblakoch.