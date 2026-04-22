Obrovské NEŠŤASTIE! Lauru (†12) vtiahol odtok bazéna, pod vodou bola vyše 5 minút! ZDRVUJÚCA správa z nemocnice

MIRASSOL - Rodinu zasiahla obrovská tragédia. 12-ročná Laura zomrela po tom, čo ju pri hre v bazéne stiahol pod vodu odtokový systém. Po dvoch dňoch hospitalizácie v nemocnici svoj boj o život prehrala.
V Mirassole v brazílskom štáte São Paulo došlo k tragédii, pri ktorej zomrela len 12‑ročná Laura Pereira Camargo. Dievča sa utopilo počas návštevy kamarátky, keď sa jej vlasy zachytili v odtokovom systéme bazéna a stiahli ju pod vodu. Podľa výpovede rodiny zostala Laura pod hladinou viac než päť minút, píšu noviny Veja.
Po vytiahnutí z bazéna bola v kritickom stave prevezená na pohotovosť v Mirassole, kde ju priviezli v zástave srdca a dýchania. Lekárom sa podarilo obnoviť jej životné funkcie a následne ju previezli do Detskej nemocnice a pôrodnice (HCM) v São José do Rio Preto. Tam však dievča bojovalo s multiorgánovým zlyhaním a jeho stav sa ďalej zhoršoval.
Nakoniec svoj boj o život Laura prehrala. K úmrtiu došlo v nedeľu (19. 4.) približne o 18:30 h, potvrdila lekárka. Ako predbežnú diagnózu stanovila „septický šok pľúcneho pôvodu – bakteriálny zápal pľúc“. Pre určenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Podľa policajného záznamu je prípad vedený ako „nekriminálny – podozrivá smrť, náhodné úmrtie“.
Dievča, ktoré malo nadanie na hru na klavíri, by v septembri tohto roka dovŕšilo 13 rokov. Rodina je z celej tragédie zdrvená. Laura bola milovaná dcéra a otec ju aj na sociálnej sieti označoval za "špeciálny dar od Boha".