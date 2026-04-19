Obrovská rodinná tragédia: Chlapec sa utopil vo vírivke! Pred očami rodičov

RÍM - Tragédia počas veľkonočnej dovolenky v Taliansku si vyžiadala život len 12-ročného chlapca. Vo vírivke hotela ho vtiahlo zariadenie a napriek snahe o záchranu zomrel.
Nešťastie, ktoré sa skončilo tragicky
Dvanásťročný Matteo Brandimarti z San Benedetto del Tronto podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas dovolenky. Lekári v Infermi di Rimini ho po niekoľkých dňoch hospitalizácie vyhlásili za mŕtveho, píše Il Giornale.
K nešťastiu došlo v hoteli v oblasti Pennabilli, kde bol chlapec s rodinou počas veľkonočných sviatkov.
Osudná chvíľa vo vírivke
Tragédia sa odohrala priamo vo vírivke. Matteo sa v nej hral spolu s rodičmi a príbuznými, keď sa spustil hydromasážny systém.
Silný prúd vody ho vtiahol k saciemu otvoru napojenému na čerpadlo. Noha sa mu zasekla a nedokázal sa uvoľniť.
Prítomní dospelí si najskôr nevšimli, že je v ohrození. Hlasy a bubliny z vírivky prehlušili jeho boj. Keď pochopili, čo sa deje, okamžite sa ho pokúsili vytiahnuť, no bez úspechu. Uvoľniť ho dokázali až po vypnutí vírivky.
Dlhá resuscitácia a boj o život
Po vytiahnutí z vody chlapec nedýchal. Nasledovala resuscitácia, ktorá trvala viac než 40 minút. V kritickom stave ho previezli do nemocnice, kde zostal niekoľko dní napojený na prístroje.
Lekári neskôr potvrdili mozgovú smrť. Po zákonnom pozorovacom období pristúpili k ukončeniu umelej podpory životných funkcií.
Rodičia sa rozhodli darovať orgány
Aj napriek obrovskej strate sa rodičia – Maurizio a Nicoletta – rozhodli pre mimoriadne gesto. Súhlasili s darovaním orgánov svojho syna, ktoré môžu zachrániť životy ďalších detí.
„Všetky orgány boli darované a pomôžu mnohým deťom,“ uviedol právnik rodiny Umberto Gramenzi.
Prípad vyšetruje prokuratúra
Okolnosti tragédie preveruje prokuratúra v Rimini, ktorá začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.
Spis vedie prokurátorka Alessia Mussi. V tejto fáze zatiaľ nebol nikto obvinený.
Polícia už vypočula svedkov, vedenie hotela aj technika zodpovedného za údržbu zariadení. Vírivka, v ktorej k nehode došlo, bola zaistená.
Rodina rieši poslednú rozlúčku
Blízki sa teraz sústreďujú na dôstojnú rozlúčku so synom.
„Najdôležitejšie je zabezpečiť pohreb. Matteo bude prevezený späť do rodného mesta, no administratívne kroky si ešte vyžiadajú čas,“ uviedol právnik.
Vyšetrovatelia už podľa dostupných informácií pomerne presne poznajú priebeh udalostí. Otázka zodpovednosti bude predmetom ďalšieho konania.