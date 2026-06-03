Hrdina Michal (†27) zachránil topiace sa dievčatko (5), z vody sa už nevynoril: Opis svedka a EMOTÍVNE odkazy do neba

BRODSKÉ - Pri rieke Morava pri Brodskom v okrese Skalica sa v piatok podvečer odohrala tragédia, ktorá otriasla celým regiónom. Dvadsaťsedemročný Michal neváhal ani sekundu a skočil do rieky za päťročným dievčatkom, ktoré sa pred očami svojej matky začalo topiť. Dieťa sa mu podarilo dostať do bezpečia, no on sám sa už spod hladiny nevynoril.
Podľa miestnych sa všetko zomlelo v priebehu niekoľkých sekúnd, približuje Nový čas. „V priebehu sekúnd nastal chaos, krik a obrovský strach. Všetci kričali o pomoc, nikto do rieky nechcel skočiť. Malinká sa začala strácať pod hladinou, bolo to všetko veľmi rýchle,“ opísalsvedok Peter, ktorý z diaľky videl, čo sa deje.
V tej chvíli sa Michal bez váhania vrhol do vody. Dievčatko chytil a vytiahol. Vzápätí však nasledovala ďalšia dráma. „On sa zrazu začal potápať a už bol pod vodou,“ hovorí svedok, podľa ktorého ho začalo sťahovať pod hladinu a už sa nevynoril.
Zradná rieka si vyžiadala život hrdinu
Morava je v tomto úseku podľa miestnych mimoriadne nebezpečná — silný prúd, bahno a hlboké jamy pod hladinou už neraz vystrašili ľudí z okolia. Nikto však nečakal, že práve hrdinský čin mladého muža sa skončí tragicky.
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„Polícia krátko pred 17.00 h prijala informáciu o osobe, ktorá sa nemala vynoriť z vody v rieke Morava. Policajti začali spolu s hasičmi po osobe ihneď pátrať. Nakoniec sa zasahujúcim hasičom podarilo muža z vody vytiahnuť, avšak už bez známok života,,“ uviedla policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
Emotívne vyjadrenie známych a priateľov
Michalova smrť zasiahla rodinu, priateľov aj celé Záhorie. Sociálne siete zaplavili desiatky emotívnych odkazov a spomienok na mladého muža, ktorý podľa všetkých vždy pomáhal tam, kde bolo treba. „On bol taký dobrý chlapec, tak veľmi nám je to ľúto. Máme veľký žiaľ, ktorý nás bude sprevádzať do konca života,“ smúti rodinná príbuzná. Podľa nej bol Michal presne ten typ človeka, ktorý by bez váhania pomohol komukoľvek. „Len nikto nečakal, že to skončí tak tragicky,“ dodala so slzami v očiach.
Rodina aj priatelia sa stále nevedia zmieriť s tým, že Michal sa už domov nikdy nevráti. „Dúfam, že si už v nebi a pozeráš sa na nás zhora. Navždy ťa milujeme… Počkaj tam na nás, raz sa určite stretneme,“ odkázali mu príbuzní.
„Úprimnú sústrasť celej rodine, bol to šikovný človek. Boli sme kolegovia jednu dobu, škoda, že tak to to celé dopadlo,“ napísala pani Anna. „Nikdy na teba nezabudnem. Vždy budeš v našich srdciach. Odpočívaj v pokoji, Miško,“ posiela odkaz do neba jeho kamarátka.