Požiar na Generálnej prokuratúre v Bratislave: Na Štúrovej ulici zasahovali štyri hasičské autá

BRATISLAVA - Hasiči v stredu zasahovali pri požiari v budove Generálnej prokuratúry SR na Štúrovej ulici v Bratislave. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Na prípad upozornili noviny.sk.
Podľa TV Joj išlo o požiar na druhom nadzemnom podlaží. Požiar bol pred príchodom hasičskej jednotky lokalizovaný a jednotka následne pracovala na jeho likvidácii pomocou hasiacich prostriedkov. Na mieste zasahovali štyri kusy hasičskej techniky a dvanásť príslušníkov. Požiar sa mal rozšíriť z varnej kanvice. Pri incidente sa nikto nezranil, išlo o menší požiar.
Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová potvrdila, že pri udalosti nebola zranená žiadna osoba, pričom presné príčiny vzniku určí príslušná zložka.