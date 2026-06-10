Po brutálnom útoku migranta vypukla vojna v uliciach: Belfast HORÍ! Rodina obete poslala emočný odkaz

BELFAST - Rodina muža zo Severného Írska, ktorý utrpel zranenia pri brutálnom útoku nožom, v stredu v reakcii na nočné nepokoje v Belfaste vyzvala na upokojenie situácie. Informovali agentúry AFP a AP.
Príbuzní reagovali na udalosti z utorka večera, keď do ulíc Belfastu a ďalších severoírskych miest vyšli stovky maskovaných demonštrantov. Tí útočili na políciu, podpaľovali autá, odpadkové koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu.
Rodina obete vo vyhlásení zverejnenom na facebookovej stránke miestneho politika v reakcii na pouličné nepokoje uviedla: „Neželáme si, aby bola táto hrozná tragédia zneužitá na rozdeľovanie ľudí alebo podnecovanie nepriateľstva.“
Útok sa odohral v pondelok 8. júna v Belfaste. Podozrivý z jeho spáchania je sudánsky žiadateľ o azyl. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa snažili útok zastaviť. Polícia útočníka o niekoľko minút zadržala. „Chceme vyjadriť hlbokú vďaku miestnym ľuďom, ktorí statočne zasiahli počas útoku,“ dodali príbuzní s tým, že ich rýchly zásah zrejme zachránil život obete. Zraneného muža približne vo veku 40 rokov hospitalizovali s vážnymi poraneniami tváre a chrbta. Pri útoku prišiel o ľavé oko.
Britská polícia sa obáva ďalšej noci
Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Polícia má obavy, že nepokoje budú pokračovať aj v stredu večer. V Británii panuje napätie od vraždy 18-ročného študenta Henryho Nowaka mužom sikhského pôvodu z 23. decembra 2025. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol sikhom smrteľne zranený.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu označil násilie namierené proti migrantom v Severnom Írsku a nedávne zrážky s políciou v Southamptone - kvôli zverejneniu kamerového záznamu zo zadržania Henryho Nowaka - za „šokujúce“. Kritizoval aj podnecovanie nenávisti na sociálnych sieťach.
„Dehumanizácia celých skupín v spoločnosti je absolútne neprijateľná,“ uviedol Türk na stretnutí s novinármi v Ženeve a vyzval aj platformy sociálnych médií, aby „brali svoju zodpovednosť (za obsah) vážne, pretože dehumanizácia, nenávistné prejavy, násilie a akékoľvek podnecovanie k násiliu sú neprípustné“.