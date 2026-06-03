Otec sledoval seriál, syn (†2) vyšiel von a stratil sa: Našli ho utopeného v rieke! Šokujúce DETAILY

SILETZ - Minulý rok otriasla verejnosťou tragédia dvojročného Daneho Paulsena, ktorý sa stratil zo svojho domu a po jedenástich dňoch pátrania bol nájdený mŕtvy v rieke. Po vyše roku však súdne dokumenty odhaľujú nové, znepokojivé detaily o tom, čo sa v osudných chvíľach dialo v domácnosti chlapca — a najmä o tom, ako rodičia reagovali, keď dieťa zmizlo.
V prípade tragickej smrti dvojročného Daneho Paulsena, ktorý zmizol začiatkom marca 2025 v oregonskom meste Siletz a neskôr bol nájdený mŕtvy v rieke, vyplávali na povrch nové, znepokojivé informácie. Podľa súdnych dokumentov, ktoré získla televízia KATU News, obaja rodičia dieťaťa priznali správanie, ktoré mohlo priamo prispieť k jeho zmiznutiu.
Keď dieťa odišlo z domu, otec sledoval seriál
Dokumenty uvádzajú, že otec, Aaron Paulsen, polícii povedal, že v čase, keď Dane odišiel z domu, pozeral televízny seriál a „sledoval, ako Dane sám vychádza zadnými posuvnými sklenenými dverami“.
Matka Cha Met Jackson medzitým opúšťala dom a Aaronovi povedal, že Daneho mu necháva na starostli. Neskôr vypovedala, že keď bola v obytnom karavane na pozemku, počula, ako jej syn klope na dvere, a pomyslela si: „Do ri*i, dieťa je vonku.“ Napriek tomu dvere neotvorila a pokračovala v upratovaní.
Stopy pri rieke a tragický koniec
Dane zmizol 1. marca 2025. Hoci sa v oblasti objavilo vozidlo, ktoré polícia označila za „vozidlo záujmu“, neexistoval žiadny dôkaz, že by súviselo s jeho zmiznutím. Do pátrania sa zapojili stovky dobrovoľníkov, FBI, drony s termovíziou, pátracie psy a taktiež potápači a vodné tímy. Polícia neskôr našla detskú stopu na brehu rieky Siletz a hračku, s ktorou sa Dane podľa rodičov hral pred zmiznutím. Obaja rodičia priznali, že chlapec miloval vodu, nebál sa jej, no nevedel plávať. Teplota vody mala v tom čase len 6–8 °C.
Po rozsiahlej 11‑dňovej pátracej akcii našiel Daneho telo nezávislý potápač Juan Heredia približne tri míle od domu rodiny. Pitva neodhalila žiadne známky násilia.
Susedia už skôr hlásili zanedbávanie detí v rodine
Súdne dokumenty odhaľujú aj predchádzajúce upozornenia na zanedbávanie detí v tejto rodine. Bývalý sused uviedol, že Daneho staršia sestra bola ako batoľa často nechávaná bez dozoru 30–60 minút na dvore alebo na ulici.
Tínedžer v septembri 2024 nahlásil, že na moste Ojalla našiel malé dieťa v plienke a svetri, stojace na ceste Highway 229. Polícia neskôr potvrdila, že išlo o Daneho. Tínedžer ho zobral domov, aby zabránil nešťastiu.
Nové dokumenty tak skladajú obraz o tom, že Daneho smrť nebola náhla a nepredvídateľná tragédia, ale skôr výsledok dlhodobo riskantného a nezodpovedného správania rodičov. Podľa obžaloby čelí Aaron Paulsen obvineniu zo zanedbania starostlivosti o dieťa. Nový návrh prokuratúry počíta s výpoveďou približne 20 svedkov počas súdneho procesu. Otec sa napriek všetkému cíti nevinný.