Maďarsko a Nemecko nečakane posilňujú vzťahy: Na jeseň odštartujú veľké ministerské konzultácie

BUDAPEŠŤ - Maďarsko a Nemecko zintenzívnia bilaterálnu spoluprácu a na jeseň uskutočnia ministerské konzultácie v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sú digitalizácia, vzdelávanie, doprava a energetika. Po rokovaní s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom v Berlíne to podľa servera 24.hu oznámila šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa maďarskej ministerky už Berlín a Budapešť odštartovali oficiálne prípravy na jesenné nemecko-maďarské fórum, ktoré má byť dôležitým symbolom vzájomných vzťahov.
Stredajšie bilaterálne rokovanie nadviazalo na predchádzajúce osobné stretnutie ministrov počas neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu a poskytlo priestor na detailnejšie prediskutovanie strategických otázok.
Cieľom plánovaných jesenných konzultácií je zapojiť do priameho dialógu rezortných ministrov oboch krajín zodpovedných za vybrané hospodárske a spoločenské sektory, píše server.