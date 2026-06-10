AGRESIA muža nepoznala hraníc: Útok päsťou na policajta, tiekla aj KRV! Príslušníci už nemali na výber!

PRAHA - Ani mestskí policajti v českom hlavnom meste nemajú pokojné služby. Ich pracovný čas naplnil prípad muža, na ktorého bola pre jeho zjavnú agresiu zavolaná hliadka. Tá sa až po príchode na miesto jeho výskytu sama presvedčila, že muž nemá absolútne žiadne hranice a v rámci zachovania svojej "osobnej slobody" je ochotný udierať aj päsťou.
"Hliadka bola vyslaná do ulice Poľská v Prahe 2 preveriť oznámenie o osobe bez domova, ktorá tam vytvára skládku odpadu. Mestskí policajti na mieste dotyčného našli a vyzvali ho, aby preukázal svoju totožnosť. Namiesto poskytnutia osobných údajov a spolupráce sa však 57-ročný muž rozhodol kričať a urážať ich," napísala o prípade polícia.
"Je tu taký výklenok. Pohybuje sa tam taký bezdomovec. Huláka po ľuďoch. Prekážalo mu, že som tam prechádzal a bol celkom agresívny a vulgárny," znie v zázname z podnetu, ktorý polícii poslal jeden z občanov, ktorý hliadku na muža zavolal. Tí sa po pár minútach sami presvedčili, s kým majú dočinenia.
VIDEO Zábery zadržania agresívneho muža (POZOR! Vo videu padajú vulgarizmy):
Hliadka sa po príchode snažila situáciu upokojiť, no muž svoju agresivitu stupňoval až do momentu, keď zaútočil na jedného z mestských policajtov. "Nechajte ma na pokoji! Nebudem stáť na mieste! Vyriešte si to s tým, kto zavolal!," kričal muž na policajtov, pričom tí ho vyzvali, že krik nič nevyrieši a má sa upokojiť. "Snažíte sa mi obmedziť osobnú slobodu!" zakričal zase muž a vyzval policajtov, aby sa k nemu nepribližovali.
Milisekundy, ktoré jednoznačne rozhodli v prospech tvrdého zákroku
Bezdomovca mestskí policajti uistili, že zatiaľ sa k obmedzeniu osobnej slobody pristúpiť nechystajú. To sa však zmenilo za pár milisekúnd, kedy sa agresívny jedinec vo videu zahnal po policajtovi päsťou.
"Reakcia v podobe použitia donucovacích prostriedkov prišla okamžite. Po spacifikovaní muža na zemi a nasadení pút si celý prípad prevzala hliadka štátnej polície," uzavrela mestská polícia v Prahe.