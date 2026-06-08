Trump sa pohádal s moderátorkou: Ste hlúpa alebo skorumpovaná vyhlásil a odišiel zo štúdia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump predčasne ukončil rozhovor s televíznou stanicou NBC po tom, čo moderátorka programu Meet the Press (Stretnutie s tlačou) Kristen Welkerová spochybnila jeho tvrdenie o zmanipulovaných voľbách. Informoval o tom dnes spravodajský server BBC News.
Prezident Trump počas rozhovoru zopakoval svoje tvrdenia, že súčasné primárky v Kalifornii aj prezidentské voľby v roku 2020 boli "zmanipulované". Keď Welkerová naliehala, aby predložil dôkazy o zmanipulovanom hlasovaní v Kalifornii, Trump dodal: "Stačí sa len pozerať a počúvať."
VIDEO Výstrižok z relácie, kde si Trump odopol mikrofón a odišiel spred kamier:
Napätý rozhovor s moderátorkou
Potom, čo moderátorka odpovedala, že "to nie je dôkaz", Trump obvinil médiá, že sú skorumpované. "Vaše médiá sú skorumpované, rovnako ako ste skorumpované vy. A aj program Meet the Press je skorumpovaný," vyhlásil Trump, ktorého citoval spravodajský server The Guardian. "Popravde povedané, ja nie som skorumpovaná," obhajovala sa moderátorka a dodala: "Ale pokračujme."
Ostré útoky na médiá
Na to Trump odpovedal: "Buď ste skorumpovaná, alebo hlúpa. Týmito nezmyslami im hráte priamo do kariet. Viete, že tie voľby sú zmanipulované, a vie to aj vaša televízia. A teraz to ukončíme, pretože už toho mám dosť. Vďaka, drahá, majte sa," dodal podľa denníka The Guardian.
Prezident má s tradičnými médiami napäté vzťahy a často ich obviňuje z predpojatosti voči svojej osobe, napísal server BBC News. Rozhovor, ktorý stanica NBC odvysielala v nedeľu, sa nakrúcal v piatok v stodole počas Trumpovej návštevy vo Wisconsine. Začiatok musel byť niekoľkokrát odložený kvôli technickým problémom a dažďu, ktorý bubnoval na plechovú strechu. Stanica NBC uviedla, že Trump odišiel 50 minút po tom, čo sa posadil.
Veľká časť rozhovoru sa týkala otázok Welkerovej ohľadom konfliktu s Iránom, pričom Trump trval na tom, že Spojené štáty musia konať, aby zabránili Iránu získať jadrovú zbraň, a že to nebude "nekonečná vojna". "Sme tam pár mesiacov a hrozba je už v podstate zažehnaná," povedal Trump.