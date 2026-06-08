Pondelok8. jún 2026, meniny má Medard, zajtra Stanislava

Trump sa pohádal s moderátorkou: Ste hlúpa alebo skorumpovaná vyhlásil a odišiel zo štúdia

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump (Zdroj: YouTube/NBC News)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump predčasne ukončil rozhovor s televíznou stanicou NBC po tom, čo moderátorka programu Meet the Press (Stretnutie s tlačou) Kristen Welkerová spochybnila jeho tvrdenie o zmanipulovaných voľbách. Informoval o tom dnes spravodajský server BBC News.

Prezident Trump počas rozhovoru zopakoval svoje tvrdenia, že súčasné primárky v Kalifornii aj prezidentské voľby v roku 2020 boli "zmanipulované". Keď Welkerová naliehala, aby predložil dôkazy o zmanipulovanom hlasovaní v Kalifornii, Trump dodal: "Stačí sa len pozerať a počúvať."

VIDEO Výstrižok z relácie, kde si Trump odopol mikrofón a odišiel spred kamier:

Napätý rozhovor s moderátorkou

Potom, čo moderátorka odpovedala, že "to nie je dôkaz", Trump obvinil médiá, že sú skorumpované. "Vaše médiá sú skorumpované, rovnako ako ste skorumpované vy. A aj program Meet the Press je skorumpovaný," vyhlásil Trump, ktorého citoval spravodajský server The Guardian. "Popravde povedané, ja nie som skorumpovaná," ​​obhajovala sa moderátorka a dodala: "Ale pokračujme."

Ostré útoky na médiá

Na to Trump odpovedal: "Buď ste skorumpovaná, alebo hlúpa. Týmito nezmyslami im hráte priamo do kariet. Viete, že tie voľby sú zmanipulované, a vie to aj vaša televízia. A teraz to ukončíme, pretože už toho mám dosť. Vďaka, drahá, majte sa," dodal podľa denníka The Guardian.

Prezident má s tradičnými médiami napäté vzťahy a často ich obviňuje z predpojatosti voči svojej osobe, napísal server BBC News. Rozhovor, ktorý stanica NBC odvysielala v nedeľu, sa nakrúcal v piatok v stodole počas Trumpovej návštevy vo Wisconsine. Začiatok musel byť niekoľkokrát odložený kvôli technickým problémom a dažďu, ktorý bubnoval na plechovú strechu. Stanica NBC uviedla, že Trump odišiel 50 minút po tom, čo sa posadil.

Veľká časť rozhovoru sa týkala otázok Welkerovej ohľadom konfliktu s Iránom, pričom Trump trval na tom, že Spojené štáty musia konať, aby zabránili Iránu získať jadrovú zbraň, a že to nebude "nekonečná vojna". "Sme tam pár mesiacov a hrozba je už v podstate zažehnaná," ​​povedal Trump.

Viac o téme: USADonald Trump
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Zúrivý Trump udrel na Kongres: Hlasovanie o stopke pre vojnu s Iránom označil za nevlastenecké
Zahraničné
Donald Trump
Trump šokuje vyjadrením o Chameneím: Chce sa s ním stretnúť! Hovorí, že si vcelku rozumejú
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump o konflikte: Dúfam, že boje medzi Izraelom a Hizballáhom sa raz a navždy skončia
Zahraničné
Trump vraj zachránil dialóg
Trump vraj zachránil dialóg s Iránom: Po rozhovore s Netanjahuom sa má streľba zastaviť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Alza otvára v Bratislave nový luxusný beauty shop
Alza otvára v Bratislave nový luxusný beauty shop
Správy
Celá rodina spolu: Dávid Hartl ukázal dcérku a aha, ako sa jeho žena dostala po pôrode do formy!
Celá rodina spolu: Dávid Hartl ukázal dcérku a aha, ako sa jeho žena dostala po pôrode do formy!
Prominenti
VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
Volejbal

Domáce správy

Tomáš Taraba
Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur
Domáce
Ilustračné foto
Chcete hlasovať v referende mimo domova? O preukaz sa dá požiadať už LEN týždeň
Domáce
Ilustračné foto
Eurofondy pod lupou: Miliardy z EÚ, no Slovensko dostalo len trojku za efektivitu! Plytvanie pokračuje
Domáce
Cyklista v Holíči nafúkal takmer 2 promile: Polícia varuje pred nebezpečenstvom na cestách
Cyklista v Holíči nafúkal takmer 2 promile: Polícia varuje pred nebezpečenstvom na cestách
Trnava

Zahraničné

Ilustračné foto
Mierové rokovania s USA pokračujú: No ovplyvnia ich izraelské útoky
Zahraničné
Trump sa pohádal s
Trump sa pohádal s moderátorkou: Ste hlúpa alebo skorumpovaná vyhlásil a odišiel zo štúdia
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Citlivé rokovania vo Varšave: Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie riešil spor o názov jednotky
Zahraničné
Ilustračné foto
Maurícius nedostal od USA ponuku na odkúpenie Čagoských ostrovov
Zahraničné

Prominenti

Emma Drobná
Drobnej nevyšiel ani ďalší vzťah: Tajný rozchod so slávnym tenistom!
Domáci prominenti
Brad Pitt
Bradovi Pittovi sa lepí smola na päty: Deti na neho kašlú a na krku má žalobu za 75 tisíc!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
FOTO Borisa Kollára s novou rodinkou: Toto je jeho ďalšie dieťa a... Laura nezostala ticho!
Domáci prominenti
Madonna (67) klame telom:
Madonna (67) klame telom: Uff, to je luxusný zadoček!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Tajomstvo Karibiku odhalené: V Nassau našli vraky spojené so zlatou érou pirátov
Zaujímavosti
Pastieri ju držali v
Pastieri ju držali v tajnosti desaťročia: Čo skrýva najstaršia jaskyňa v Srbsku?
dromedar.sk
Rumunského turistu napadla na
ŠOKUJÚCI ÚTOK medveďa: Turista sa ukryl v aute, ani to mu nepomohlo!
Zaujímavosti
letisko v Mníchove
Na letisku zažil šok: Nepustili ho domov, hoci v krajine žije takmer 40 rokov
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Burzy zachvátila nervozita: Ceny energií vystrelili, Európa sa ponorila do červených čísel! Čo sa deje?
Burzy zachvátila nervozita: Ceny energií vystrelili, Európa sa ponorila do červených čísel! Čo sa deje?
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!

Šport

Slovensko zasiahne ďalšia zmena: Dôležitá správa pred budúcoročnými MS v hokeji
Slovensko zasiahne ďalšia zmena: Dôležitá správa pred budúcoročnými MS v hokeji
MS v hokeji
Monako V SPÄTNOM ZRKADLE: Kniežatský asfalt, všade samé výkričníky a Antonelli v inom vesmíre
Monako V SPÄTNOM ZRKADLE: Kniežatský asfalt, všade samé výkričníky a Antonelli v inom vesmíre
Formula 1
Svetový výkon histórie v Štokholme: Gajanová čelila tej najbrutálnejšej elite
Svetový výkon histórie v Štokholme: Gajanová čelila tej najbrutálnejšej elite
Beh
Napínavé daždivé finále s Francúzmi: Slovensko má striebro z MS!
Napínavé daždivé finále s Francúzmi: Slovensko má striebro z MS!
Ostatné

Auto-moto

BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
Ekonomika
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Doprava

Kariéra a motivácia

Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Domáce
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Rady, tipy a triky
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Pracovný pohovor
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
O práci s humorom

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Rady a tipy
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Rady a tipy

Technológie

AI od Google dostane prístup k tvojim kontaktom v mobile. Toto všetko bude vedieť spraviť namiesto teba
AI od Google dostane prístup k tvojim kontaktom v mobile. Toto všetko bude vedieť spraviť namiesto teba
Aplikácie a hry
Ruský „Starlink“ má prvú veľkú trhlinu. Jeden satelit zhorel v atmosfére, ďalšie sa na orbite správajú neisto
Ruský „Starlink“ má prvú veľkú trhlinu. Jeden satelit zhorel v atmosfére, ďalšie sa na orbite správajú neisto
Armádne technológie
Slabá Wi-Fi v byte či dome nemusí byť chyba internetu. Takto zistíš, či potrebuješ nový router alebo mesh systém
Slabá Wi-Fi v byte či dome nemusí byť chyba internetu. Takto zistíš, či potrebuješ nový router alebo mesh systém
Návody
Irán odpálil 11 rakiet na Izrael. Netanjahu dostal od Trumpa tvrdý odkaz
Irán odpálil 11 rakiet na Izrael. Netanjahu dostal od Trumpa tvrdý odkaz
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci

Pre kutilov

Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Po búrlivých rokoch našiel pokoj: Brad Pitt a Ines de Ramon posúvajú vzťah na novú úroveň
Zahraničné celebrity
Po búrlivých rokoch našiel pokoj: Brad Pitt a Ines de Ramon posúvajú vzťah na novú úroveň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump sa pohádal s
Zahraničné
Trump sa pohádal s moderátorkou: Ste hlúpa alebo skorumpovaná vyhlásil a odišiel zo štúdia
Smer si podal Šimečkovej
Domáce
Smer si podal Šimečkovej advokáta: Slová o príživníckej rodine a vraj zakrýva fakty, prehovoril aj KUBINA!
Zlá správa pre opozíciu:
Domáce
Zlá správa pre opozíciu: Koalícia v PRIESKUME rastie, bez Matoviča to nepôjde, je tu aj nečakaný NÁVRAT!
KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto
Domáce
KONIEC prezidentskej rozprávky: Takto išiel čas s Čaputovou a Rizmanom, idylický párik a láska za časov covidu!

Ďalšie zo Zoznamu