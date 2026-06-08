Smer si podal Šimečkovej advokáta: Slová o príživníckej rodine a vraj zakrýva fakty, prehovoril aj KUBINA!

BRATISLAVA - Zdá sa, že poslanci koaličného Smeru-SD svedomito sledujú, čo sa deje okolo prípadu Projekt Fórum Marty Šimečkovej, matky opozičného predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Neušlo im ani rozsiahle stanovisko jej advokáta Matúša Harkabusa, bývalého prokurátora zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Kým Harkabus tvrdí, že Šimečková nie je žiadna zlodejka, Smer to vidí inak a zvolil ostrý slovník. Do debaty sa zapojil aj známy právnik Peter Kubina.
"Marta Šimečková nie je zlodejka. Je človekom, pre ktorého peniaze nepredstavujú v živote kľúčovú hodnotu. Má to aj odvrátenú stránku a jej dôsledkom je práve neporiadok v účtovníctve, za ktoré je ako štatutárka zodpovedná," povedal okrem iného o prípade Projekt Fórum koncom minulého týždňa Harkabus.
Prehovoril Šimečkovej PRÁVNIK: Žiadna ďalšia exekúcia voči nej NEEXISTUJE, nie je to žiadna zlodejka!
Ich rodinu idete vyhlásiť za svätú, reaguje Smer
Na tieto a ďalšie slová Harkabusa reagoval koaličný Smer-SD slovami, že sa niektorí verejní činitelia vraj snažia vyhlásiť rodinu Šimečkovcov za "svätú". "Harkabus vo veci príživníckych praktík matky lídra PS M. Šimečku úmyselne zakrýva vážne fakty súvisiace s exekúciou vedenou proti občianskemu združeniu Projekt Fórum, kde je konateľkou a jediným štatutátom práve pani Marta Šimečková," píše sa na oficiálnej stránke Smeru-SD na sociálnej sieti.
Za 4 eurá sa dozviete všetko o exekúcii na Šimečkovú, tvrdia smeráci
Vraj stačia len 4 eurá, aby "každý z Centrálneho registra exekúcií zistil, že Európska komisia podala návrh na exekúciu proti Projektu Fórum".
"Uznesenie o začatí exekúcie bolo vydané 28. októbra 2024. Povinnou osobou je Projekt Fórum - občianske združenie. Súdom poverený exekútor je JUDr. Stanislav Laifer. Dlžnou sumou je 113 400 eur, trovy konania ďalších 13 646,84 eur, k tomu treba prirátať niekoľko desaťtisíc eur ako trovy súdneho exekútora. Spolu ide o viac ako 150 tisíc eur, ktoré Európska komisia vymáha od Projektu Fórum," vyhlásil Smer.
"Podľa Hrakabusa zjavne Európskej komisii viac ako 150 tisíc eur nechýba, pretože “oceňuje kultúrny a občiansky prínos organizácie Projekt Fórum.”," uzavrel Smer.
Ozval sa Kubina, ktorý sa angažuje v kauze čurillovcov
Túto príležitosť si nenechal ujsť ani advokát Jána Čurillu Peter Kubina, ktorý sa angažuje v prípade "čurillovci". Ten pripomenul, že v inom prípade, kde sa exekúcia vyšplhala na podobne vysokú sumu, by pre koaličníkov exekúcia ako taká "nemala byť problém", keďže vo vláde sedí človek, ktorý už exekúcii čelí. Narážal na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu-SD.