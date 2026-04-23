DESIVÉ varovanie experta: Svet čelí NOVEJ vojne, do pretekov v jadrovom zbrojení sa zapojili ďalšie krajiny!

NEW YORK – V súčasnej atmosfére na medzinárodnej scéne je veľmi citlivou témou akýkoľvek jadrový výskum. Podľa OSN sa nachádzame na pokraji vojny, pretože do pokus& o vývoj jadrových zbraní mali byť zaznamenané už v 20 krajinách.
Agentúra OSN pre atómovú energiu prišla s desivým vyhlásením. Podľa jej šéfa Rafaela Grossiho čelí svet novým pretekom v jadrovom zbrojení. Podľa svojich slov to pripisuje najmä nestabilite po celom svete, hroziacej energetickej kríze a otvoreným veľkým konfliktom či už na Ukrajine, alebo v Iráne. Podľa OSN by sa až 20 krajín malo pokúšať o vyrobenie vlastnej jadrovej bomby. Informuje o tom The Telegraph.
Priateľské šírenie jadrových zbraní
Krajiny, ktoré podpísali Zmluvu o nešírení jadrových zbraní mali údajne diskutovať o jej zrušení. V roku 1970 ju podpísalo 191 krajín, ktoré sa zaviazali, že sa v budúcnosti nebudú usilovať o výrobu ani získanie jadrových zbraní. Medzi hlavných signatárov patrili USA, Rusko (vtedy ZSSR), Veľká Británia, Nemecko či Francúzsko.
"Bolo tam niekoľko zástupcov z Európy, z Malej Ázie (dnešná časť Turecka), aj Ďalekého východu. Hovorí sa o "priateľskom šírení". Všetky tieto veci ma znepokojujú. Svet s 20 a viac jadrovými krajinami by bol mimoriadne nebezpečný," hovorí riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Okrem toho dodal, že len Rusko a USA vlastnia približne 90 percent z celkového svetového počtu 12 000 jadrových hlavíc.
Varuje nielen pred situáciou v Iráne
Grossi ďalej varoval, že pre súčasnú polarizáciu sveta je veľmi citlivá atmosféra v Poľsku, Južnej Kórei či Japonsku. Predpokladá, že v systéme sa v určitom okamihu objaví trhlina, ktorá spustí domino efekt.
Vyjadril sa aj k Iránu. Do potenciálnej mierovej zmluvy musia byť podľa neho zahrnuté podrobné opatrenia na overenie iránskej aktivity v oblasti jadrového programu. Biely dom vyhlásil, že kľúčovým cieľom vojny je zabrániť Iránu získať/vyrobiť jadrové zbrane. Teherán už dlho vyhlasuje, že žiadne jadrové zbrane nevyvíja, ale odmietol akceptovať požiadavku USA, ktoré postupom času žiadali úplné zrušenie iránskeho jadrového programu.
"Irán má veľmi ambiciózny a rozsiahly jadrový program, takže to všetko si bude vyžadovať prítomnosť špecialistov z MAAE. V opačnom prípade to bude len ilúzia dohody," povedal Grossi.
Kde je problém?
MAAE tvrdí, že Irán má zásoby takmer 441 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, čo je len kúsok od obohatenia na 90 percent, ktoré je potrebné pri vývoje jadrových zbraní. Podľa Grossiho by táto zásoba mohla Iránu umožniť vyrobiť až 10 jadrových bômb. Takýto vysoko obohatený jadrový materiál by sa mal podľa pokynov MAAE zvyčajne overovať každý mesiac.