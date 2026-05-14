USA po škrtoch prisľúbili ďalších 1,8 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc OSN

WASHINGTON - Spojené štáty vo štvrtok prisľúbili ďalších 1,8 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc OSN v roku 2026. Urobili tak po rozsiahlych škrtoch zahraničnej pomoci zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje správa agentúry AFP.
„Tieto prostriedky zachránia viac životov na svete, ale tiež podporia reformy, ktoré sme zaviedli s cieľom zvýšiť efektívnosť, zodpovednosť a dlhodobý prínos,“ povedal veľvyslanec USA pri OSN Mike Waltz. USA už v decembri 2025 prisľúbili OSN dve miliardy dolárov pre humanitárnu prácu v 18 krajinách, pričom tieto financie uvoľnili výmenou za záväzok OSN, že uskutoční reformy.
Washington tak s najnovšou oznámenou pomocou vyčlenil pre humanitárnu pomoc v tomto roku 3,8 miliardy dolárov, čo je výrazne menej ako pred návratom Trumpa do Bieleho domu v januári 2025. Washington označil humanitárne programy OSN za neefektívne a podkopávajúce americké hodnoty tým, že sa riadia „radikálnymi sociálnymi ideológiami“ súvisiacimi s rozmanitosťou.
„Zistili sme, že keď OSN robí to, čo vie najlepšie - poskytuje humanitárnu pomoc vo vzdialených a náročných oblastiach vo veľkom rozsahu prostredníctvom spoľahlivého a dostupného dodávateľského reťazca - môže byť a aj je úspešná,“ konštatoval Waltz. Tvrdenia, že USA sa „stiahli“ z humanitárnej pomoci, zároveň označil za „absolútne nepravdivé“. Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa najnovšia sľúbená pomoc od USA umožní humanitárnym pracovníkom poskytnúť život zachraňujúcu podporu miliónom ľudí vystaveným najzávažnejším krízam.
OSN tvrdí, že v tomto roku potrebuje 33 miliárd dolárov, aby mohla pomôcť 135 miliónom ľudí zasiahnutých vojnou, epidémiami, klimatickou zmenou alebo prírodnými katastrofami. Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v decembri 2025 v reakcii na zníženie financovania predstavil zjednodušený plán, ktorý si vyžaduje 23 miliárd dolárov na pomoc 87 miliónom najohrozenejších ľudí. V súčasnosti je tento plán financovaný len sumou 7,3 miliardy dolárov, informuje AFP.