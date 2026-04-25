Leavittová končí v Bielom dome! TOTO stojí za jej odchodom

WASHINGTON - Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v piatok oznámila, že pred narodením svojho druhého dieťaťa odchádza na materskú dovolenku. Meno svojho zástupcu však zatiaľ neuviedla, informuje o tom agentúra AFP.
„Tento brífing je na nejaký čas pravdepodobne môj posledný. Ako vidíte, pôrod môže prísť každú chvíľu,“ povedala novinárom v Bielom dome. V súčasnosti nie je známe, ako dlho bude Leavittová na materskej dovolenke. Biely dom takisto neoznámil, kto príde na jej miesto. Podľa dostupných informácií by tlačové konferencie mohli podľa potreby viesť aj vyššie postavení predstavitelia, ako napríklad viceprezident J.D. Vance.
Leavittová už má jedného syna, ktorý sa narodil v júli 2024. Vo veku 28 rokov sa stala vôbec najmladšou hovorkyňou na tomto náročnom a exponovanom poste. Jej manželom je Nicholas Riccio, ktorý pôsobí v oblasti nehnuteľností.
V lete v roku 2024 sa vrátila do práce len niekoľko dní po pôrode, aby sa mohla zapojiť do volebnej kampane súčasného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol v tom čase republikánskym kandidátom. Neúspešný pokus o atentát na Trumpa 13. júla 2024 vtedy urýchlil jej návrat do služby.