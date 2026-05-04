Sčítanie hlasov v Indii: Módí bojuje o kľúčové víťazstvá v regiónoch

NAÍ DILLÍ - Sčítanie hlasov v kľúčových štátnych voľbách v Indii v pondelok pokračovalo za prísnych bezpečnostných opatrení. Pozornosť sa pritom zameriava najmä na Západné Bengálsko, kde strana úradujúceho premiéra Naréndru Módího verí v rozhodujúce zisky, informuje o tom agentúra AFP.
Voľby v Indii v piatich regiónoch
Voľby do zákonodarných zhromaždení a do orgánov miestnej samosprávy sa konali v piatich indických štátoch a regiónoch počas apríla a mája. Módího vládnuca strana v národnom parlamente, Indická ľudová strana (BJP), verí, že sa jej podarí uspieť v štátoch ovládaných opozíciou.
V Západnom Bengálsku sa BJP intenzívne snažila zosadiť tamojšiu hlavnú ministerku Mamatu Banerdžíovú, líderku strany Celoindický trinámúnsky kongres (TMC), ktorá je pri moci v štáte so 100 miliónmi obyvateľov od roku 2011, píše AFP. Prieskumy verejnej mienky minulý týždeň naznačovali, že BJP má pred TMC mierny náskok, aj keď boli ich výsledky veľmi nejednotné.
Protesty a spory o zoznamy voličov
Volebná kampaň sa v Indii tentoraz niesla v znamení protestov proti vymazaniu miliónov mien zo zoznamov voličov, ktoré boli označované za neoprávnené. Kritici však tvrdia, že tieto opatrenia boli namierené proti marginalizovaným a menšinovým komunitám. Obe strany pritom pred sčítaním hlasov vyjadrili presvedčenie o svojom víťazstve v hlasovaní. V Západnom Bengálsku došlo počas minulých volieb aj k násilnostiam.
Víťazstvo v týchto voľbách by posilnilo pozíciu premiéra Módího aj v boji s množstvom ekonomických a zahraničnopolitických výziev vrátane vysokej miery nezamestnanosti a stále neuzavretej obchodnej dohody s USA.