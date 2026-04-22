Expert na Rusko šokoval: Kremeľ je vystrašený! Narastá záujem zbaviť Putina moci

MOSKVA - V Rusku sa podľa expertov prehlbuje napätie vo vnútri režimu. Kritika sa šíri aj medzi doteraz lojálnymi skupinami a môže signalizovať zásadný obrat.
Kremeľ pod tlakom: pribúdajú varovné signály
Ruské vedenie sa podľa expertov dostáva do situácie, akú nezažilo niekoľko rokov. Ekonóm a bývalý poradca Kremľa Vladislav Inozemcev v rozhovore pre nemecký Welt poukázal na zmenu nálad v spoločnosti.
„Putin a jeho najbližšie okolie sú vystrašení a veľmi nervózni,“ uviedol na adresu prezidenta Vladimira Putina.
Podľa neho to naznačujú aj konkrétne kroky, napríklad obmedzovanie internetu či menšia prítomnosť hlavy štátu na verejnosti.
Pokles podpory a rast frustrácie
Situáciu podľa Inozemceva zhoršujú ekonomické problémy aj zásahy do každodenného života.
„V dôsledku ekonomickej situácie a poklesu komfortu, napríklad pre neustále výpadky internetu, sú už nespokojní aj tí, ktorí boli vždy lojálni. Popularita Putina je teraz najnižšia od roku 2021,“ povedal.
Podľa jeho slov sa nespokojnosť postupne rozširuje naprieč spoločnosťou.
Rôzne skupiny, jeden cieľ
Zaujímavý je aj vývoj nálad medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Každá síce sleduje iné záujmy, no ich frustrácia sa začína spájať.
„Rastie ochota zbaviť Putina moci,“ konštatuje Inozemcev.
Niektorí kritizujú prezidenta za príliš mierny postup vo vojne proti Ukrajine, iní požadujú väčšiu ekonomickú slobodu. Ďalším prekážajú zásahy do internetu a bežného života.
Varovanie pred vnútorným rozkolom
Na možné hlbšie problémy upozorňuje aj politologička Tatiana Stanovaja. Vo svojej analýze pre Carnegie Endowment for International Peace naznačila, že situácia môže prerásť do vážneho konfliktu.
„Po prvý raz od rokov vojny to vyzerá, že ruský režim stojí na prahu vnútorného rozkolu,“ uviedla.
Zároveň upozornila, že jednotlivé udalosti môžu v súčte signalizovať vážnejší problém.
„Je to ako v medicíne: ľahké a ťažko vysvetliteľné symptómy môžu byť náhodné, ale aj naznačovať vážne ochorenie,“ napísala.
Kritika sa dostáva na verejnosť
Rastúcu nervozitu potvrdzujú aj reakcie na verejné vystúpenia známych osobností. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov musel reagovať na kritické vyjadrenia blogerky Viktoriji Bonji.
Tá vo videu adresovanom prezidentovi tvrdila, že obyvatelia Ruska sa ho obávajú, čo podľa nej vedie k problémom v riadení štátu. Ako príklad uviedla pomalú pomoc pre obete záplav v Dagestane.
Peskov následne ubezpečoval, že riešenie situácie prebieha.
Blížiace sa voľby môžu veľa napovedať
Napätie môže ešte zosilniť aj politický kalendár. Rusko čakajú parlamentné voľby, ktoré môžu ukázať, do akej miery sa nespokojnosť premietne do reality.
Podľa analytikov tak krajina vstupuje do obdobia, ktoré môže výrazne ovplyvniť stabilitu režimu.