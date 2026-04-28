Rusko stupňuje boj proti aktivistom: Známu organizáciu LGBT Network zakázali a označili za extrémistickú

MOSKVA - Súd v ruskom Petrohrade v pondelok označil ľudskoprávnu skupinu LGBT Network za extrémistickú organizáciu. Zakázal tým zároveň jej činnosť v krajine, píšu o tom agentúry AFP a DPA.
Súd oznámil svoje rozhodnutie v pondelok na platforme Telegram s tým, že po neverejnom pojednávaní vyhovel žiadosti ministerstva spravodlivosti. Organizácia avizovala, že sa voči rozhodnutiu súdu odvolá. Podľa skupiny súd v podstate označil podporu komunity LGBTQ, dokumentáciu prípadov diskriminácie, prácu na ochrane práv a verejnú diskusiu o otázkach queer komunity v Rusku za „extrémizmus“. Vo svojich aktivitách však bude pokračovať.
Ide zrejme už o šieste podobné rozhodnutie za posledné týždne. Ľudskoprávne skupiny boli už na základe zákonov o extrémizme zakázané vo viacerých mestách vrátane Jekaterinburgu, Samary a Moskvy. LGBT Network bola založená v roku 2006 v Petrohrade a patrí k najväčším organizáciám obhajujúcim práva LGBTQ ľudí v Rusku. Ministerstvo spravodlivosti ju v roku 2021 zaradilo na zoznam zahraničných agentov.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ruský prezident Vladimir Putin opakovane verejne obvinil Západ, že sa snaží Rusko podkopať liberálnymi ideológiami. Krajina v roku 2022 zakázala tzv. homosexuálnu propagandu medzi dospelými, čím sprísnilo legislatívu, ktorá ju zakazovala medzi neplnoletými. Fakticky to znemožnilo zobrazovanie akýchkoľvek „netradičných sexuálnych vzťahov“ na verejnosti a v médiách. Zakázalo tiež právne alebo lekárske zmeny pohlavia.