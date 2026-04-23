Poslanec Dumy poslal drsný odkaz Putinovi: Rusko je na pokraji kolapsu a hrozí veľká revolúcia!

MOSKVA - Rastúce ekonomické problémy v Rusku vyvolávajú čoraz ostrejšie varovania. Šéf komunistov hovorí o možnom scenári, ktorý krajina už raz zažila.
Napätie okolo vývoja ruskej ekonomiky sa dostáva aj do najvyšších politických kruhov. Predseda ruskej Komunistickej strany Gennadij Ziuganov otvorene varoval, že ak vláda neprijme rázne kroky, krajinu môže už v najbližších mesiacoch zasiahnuť otras porovnateľný s historickým zlomom z roku 1917.
Tvrdé slová v parlamente
Líder Komunistickej strany Ruskej federácie vystúpil s neobvyklou ostrosťou počas zasadnutia Štátnej dumy. Podľa jeho slov sa hospodárstvo dostáva do čoraz vážnejších problémov a ignorovanie situácie môže mať dramatické následky. Ako uvádza denník The Moscow Times, Ziuganov upozornil, že prvý štvrťrok ukázal výrazný pokles a bez okamžitých opatrení môže dôjsť k destabilizácii.
„Upozorňovali sme na to opakovane. Ak sa neprijmú finančné a ekonomické riešenia, na jeseň nás môže čakať to, čo sa stalo v roku 1917,“ vyhlásil.
Zároveň zdôraznil, že jeho strana naďalej podporuje politiku Vladimira Putina, no podľa neho vládne štruktúry nereagujú dostatočne na varovné signály.
Kritika zvonka aj zvnútra
Ziuganov sa vo svojom prejave odvolal aj na video blogerky Viktoriji Bonjovej, ktorá žije v Monaku a nedávno zverejnila ostrú kritiku ruského vedenia. Jej vystúpenie sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach.
Bonjová vo videu poukázala na rastúce životné náklady, úpadok podnikania a všeobecnú nespokojnosť obyvateľov. Tvrdí, že čoraz viac Rusov hľadá spôsob, ako krajinu opustiť. Zároveň upozornila na atmosféru strachu v spoločnosti.
„Ľudia sa boja – obyčajní občania, umelci aj regionálni politici. Nemalo by to tak byť,“ odkázala smerom k prezidentovi. Dodala pritom obrazné prirovnanie, že spoločnosť je pod tlakom ako stlačená pružina, ktorá sa raz môže nečakane uvoľniť.
Reakcia Kremľa
Na jej slová reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Priznal, že ide o citlivé témy, no zároveň zdôraznil, že štát sa nimi zaoberá.
Podľa jeho vyjadrenia sa na riešení problémov pracuje a nič z kritizovaných oblastí nezostáva bez pozornosti.
Ekonomika pod tlakom
Na zhoršujúci sa ekonomický vývoj upozorňuje aj agentúra Reuters. Podľa nej sa ruské hospodárstvo, ktoré dlhší čas odolávalo sankciám vďaka vysokým vojenským výdavkom, začína spomaľovať.
Hrubý domáci produkt krajiny sa v úvode roka znížil o 1,8 percenta. K tomu sa pridávajú dôsledky pokračujúcej vojny na Ukrajine, ktorá zaťažuje štátny rozpočet a prehlbuje tlak na ekonomiku.
Ziuganov pritom vinu za problémy nepripisuje priamo prezidentovi, ale skôr vláde, centrálnej banke a vládnej strane Jednotné Rusko.
Historické paralely
Rok 1917, na ktorý sa ruský politik odvoláva, znamenal zásadný zlom – pád monarchie, nástup boľševikov a vznik Sovietskeho zväzu. Práve tento scenár používa ako varovanie pred možným vývojom, ak sa situácia nezmení.
Zatiaľ však podľa Reuters neexistujú jasné signály, že by sa v Rusku rozvíjali rozsiahle nepokoje. Napriek tomu pribúdajú hlasy, ktoré upozorňujú na rastúce napätie v spoločnosti.