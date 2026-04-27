MIMORIADNY ONLINE Útok na Kryme zasiahol tri vojenské lode: Ukrajina hlási zintenzívnenie úderov Ruska

KYJEV - Ruská armáda zintenzívnila svoje útoky na východe Ukrajiny, kde počas nedele hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii, oznámil ukrajinský generálny štáb. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:35 Desať ľudí utrpelo zranenia v noci na dnes pri nálete ruských dronov na juhoukrajinskú Odesu, oznámil ráno šéf mestskej vojenskej správy Serhij Lysak na telegrame. Medzi zranenými sú dve deti.
6:10 Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo, že v oblasti medzi obcami Luncavita a Vacareni v okrese Tulcea ležiacom neďaleko hraníc s Ukrajinou sa našli „fragmenty dronu“. Ako uviedol spravodajský web denníka Le Monde, k tomuto nálezu došlo deň po tom, čo sa v sobotu v blízkosti riečnej hranice medzi Rumunskom a Ukrajinou zrútil ruský dron. K obetiam ani zraneniam nedošlo. Vznikli však škody na súkromnom aj verejnom majetku. Úrady nariadili aj preventívnu evakuáciu viac ako 200 civilistov.
6:05 Severokórejský vodca Kim Čong-un uviedol, že jeho krajina bude naďalej podporovať politiku Ruska. S ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom hovoril o medzinárodnej politickej situácii, oznámili v pondelok štátna médiá. Informovala o tom agentúra Reuters. Ruská delegácia sa v nedeľu zúčastnila na slávnostnom otvorení pamätníka na počesť severokórejských vojakov, ktorí padli pri boji v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské sily vpadli v roku 2024, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.
6:00 Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v nedeľu informovala, že jej drony počas útoku na námornej základni v Sevastopole na Ruskom anektovanom Kryme zasiahli tri vojenské lode.
Ide o veľkú výsadkovú loď Jamal, výsadkovú loď Fiľčenkov a prieskumnú loď Ivan Churs. S odvolaním sa na vyhlásenie SBU o tom informovala britská stanica BBC,
Väčšina útokov sa odohrala v oblasti meste Pokrovsk, kde evidovali 39 ruských operácií. Pri meste Huľajpole v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti sa podľa správy ruské jednotky pokúsili prelomiť ukrajinské pozície 24-krát a pri Kosťantynivke na okraji Donbasu hlásili 15 zrážok. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.
Veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v nedeľu na stretnutí s náčelníčkou generálneho štábu kanadských ozbrojených síl Jennie Carignanovou povedal, že ruské sily podnikajú intenzívnejšie ofenzívne snahy prakticky po celej frontovej línii. Rusko vedie vojnu proti Ukrajine viac ako štyri roky a obsadilo počas nej takmer pätinu územia susednej krajiny. Na frontovej línii dochádza už mesiace sotva k nejakým posunom a ruské sily dosiahli len malé územné zisky za cenu veľkých strát, dodáva DPA.