Magyarova nová vláda: Budúci maďarský premiér odhalil prvých sedem ministrov kabinetu Tisza

Budúci maďarský premiér a predseda strany Tisza Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/Robert Hegedus/MTI)
BUDAPEŠŤ - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok na tlačovej konferencii v Budapešti zverejnil mená siedmich ministrov vlády strany Tisza, ktorá v parlamentných voľbách 12. apríla získala dvojtretinovú väčšinu. Informuje o tom server tenyek.hu.

V 16-člennom kabinete bude Anita Orbánová ministerkou zahraničných vecí, András Kármán ministrom financií a István Kapitány ministrom hospodárstva a energetiky. Magyar dodal, že ministrom zdravotníctva bude Zsolt Hegedűs, ministrom zodpovedným za životné prostredie László Gajdos, ministrom obrany bude Romulusz Ruszin-Szendi a ministrom zodpovedným za poľnohospodárske a potravinárske hospodárstvo Szabolcs Bóna.

Kandidáti na ministrov nominovanie prijali, zdôraznil predseda Tiszy, podľa ktorého v jeho vláde bude ďalej ako samostatný rezort úradu premiéra, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, dopravy a investícií, školstva, sociálnych vecí, rozvoja vidieka, digitálnych a technologických záležitostí a ministerstvo kultúry, ktoré sa bude zaoberať vedou, športom, občianskou spoločnosťou, cirkvami a reguláciou médií.

