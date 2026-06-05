Ploštice, pleseň či niečo horšie? Europoslanec doplatil na hroznú hygienu, po tomto zážitku skončil v rukách lekárov!

ŠTRASBURG – Pravidelné mesačné sťahovanie európskych elít z Bruselu do francúzskeho Štrasburgu opäť raz narazilo na tvrdú realitu. Jeden z europoslancov totiž počas plenárneho zasadnutia zažil v ubytovacom zariadení takú čistú katastrofu, že musel okamžite vyhľadať pomoc lekárov. Prípad odpudivých hygienických podmienok, ktorý prenikol na verejnosť, spustil vlnu kritiky a opäť otvoril debatu o tom, či sú miliónové presuny poslancov vôbec potrebné.
O tomto bizarnom a pre Európsky parlament mimoriadne nepríjemnom incidente informoval bruselský portál Politico. Podľa uniknutých informácií z internej zápisnice administratívneho orgánu parlamentu musel nemenovaný zákonodarca vyhľadať ošetrenie v zdravotnej službe EP po tom, čo strávil noc v hoteli so „žalostnými hygienickými štandardmi“.
Incident na oficiálnom fóre otvoril luxemburský europoslanec Marc Angel zo skupiny socialistov. Ten pred kolegami odmietol prezradiť identitu poškodeného politika aj presný názov hotela, no dôrazne poukázal na to, že Brusel musí začať konať a vytvoriť systém na okamžité nahlasovanie takýchto „pásomníc“. Ak hotel nesplní podmienky, mal by zo zoznamu odporúčaných ubytovaní okamžite letieť.
Zdroje z prostredia parlamentu sa pre médiá vyjadrili, že dotknutý europoslanec si za svoje utrpenie môže sčasti aj sám – ubytoval sa totiž v zariadení, ktoré nefigurovalo na oficiálnom zozname odporúčaných hotelov parlamentnej cestovnej agentúry. Hovorca parlamentu situáciu zachraňoval vyhlásením, že od ubytovaní pre misie očakávajú vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a hygieny.
Dlhodobý problém
Sťažnosti europoslancov na nedôstojné ubytovanie v Štrasburgu počas štvordňových schôdzí nie sú žiadnou novinkou. Miestni hotelieri počas plenárnych týždňov masívne dvíhajú ceny, no čistota izieb tomu často nezodpovedá. V roku 2023 dokonca poslanci dostali varovanie, aby v Štrasburgu nepili pripravenú balenú vodu kvôli podozreniu z kontaminácie.
Súčasný incident však vyvoláva zimomriavky najmä kvôli udalostiam z roku 2021. Vtedajší predseda Európskeho parlamentu David Sassoli vtedy po pobyte v štrasburskom hoteli náhle ochorel a skončil v nemocnici s ťažkým zápalom pľúc, pričom lekári u neho diagnostikovali nebezpečnú legionársku chorobu (baktéria šíriaca sa napríklad znečistenou vodou či klimatizáciou). Sassoli o pár mesiacov neskôr, v januári 2022, zomrel.
Celý tento najnovší hygienický škandál len prilial olej do ohňa v dlhoročnej kritike takzvaného „cirkusu na kolieskach“ – teda povinného mesačného migrovania tisícov poslancov, asistentov a úradníkov medzi Bruselom a Štrasburgom.