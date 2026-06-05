Obrovská tragédia na Sahare! Od smädu zomrelo takmer 50 ľudí! Nikto im nepomohol

NIAMEY - V odľahlej oblasti saharskej púšte v Nigeri zomrelo smädných 49 ľudí po tom, čo sa pokazilo nákladné vozidlo, ktorým sa vracali zo susedného Mali. Dvom cestujúcim sa však podarilo ujsť asi 50 kilometrov k miestu, kde bol zdroj vody. Odtiaľ pokračovali ďalších 30 kilometrov do mesta Assamaka, kde na uviaznutý kamión upozornili. Vo štvrtok to podľa agentúry AFP uviedli úrady provincie Agadez.
Cestujúci išli oslavovať moslimský Sviatok obete (íd al-adhá), ktorý sa konal na konci mája, v púšti teda o život bojovali niekoľko dní. "Vzhľadom na extrémne teploty a nedostatok zásob boli podmienky na prežitie mimoriadne sťažené," uviedli úrady, ktoré na miesto vyslali záchranný tím. Obete boli pochované v masovom hrobe, dodali úrady.
Pri návrate, asi 60 kilometrov od Assamaky, tím našiel ďalšie pokazené nákladné vozidlo s viac ako 60 cestujúcimi, ktorí v púšti prežívali už tretí deň. Členovia tímu pomohli vozidlo opraviť a pasažieri tak mohli pokračovať v ceste. Assamaka leží v tesnej blízkosti nigérijsko-alžírskych hraníc a zároveň asi 200 kilometrov od hraníc s Mali. Cez púšť v severnom Nigeri vedie jedna z trás, ktorú využívajú subsaharskí migranti. V roku 2013 zomrelo pri alžírskych hraniciach 92 migrantov po tom, ako ich pašeráci ľudí po poruche vozidla zanechali bez pomoci v púšti.