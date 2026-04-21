Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika

BUDAPEŠŤ - Budúci maďarský premiér signalizuje obrat v kľúčovej zahraničnej otázke. Jeho vyhlásenia sa dotýkajú aj izraelského lídra.
Obrat po voľbách: koniec Orbánovej línie?
Maďarská politika môže po nedávnych voľbách prejsť zásadnou zmenou. Ich víťaz Péter Magyar naznačil, že plánuje zvrátiť rozhodnutie dlhoročného premiéra Viktora Orbána o odchode krajiny z Medzinárodného trestného súdu.
Magyar, ktorý sa chystá ukončiť 16-ročnú éru Orbánovej vlády, vyhlásil, že Maďarsko si podľa neho musí zachovať záväzky vyplývajúce z členstva v tejto inštitúcii.
Varovanie smerom k Izraelu
Jeho postoj má aj konkrétne dôsledky. Členstvo v Medzinárodnom trestnom súde totiž znamená, že osoby, na ktoré je vydaný zatykač, môžu byť na území členského štátu zadržané.
Magyar preto vyslal jasný signál smerom k izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi.
„Považujem za samozrejmé, že ak je štát členom Medzinárodného trestného súdu a osoba, ktorú súd hľadá, vstúpi na jeho územie, musí byť zadržaná,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Budapešti, uviedla Sky News.
Zároveň dodal, že tento postoj už izraelskému lídrovi tlmočil.
Spor o zatykač
Na Netanjahua bol vydaný zatykač v súvislosti s podozreniami z vojnových zločinov v Pásme Gazy od roku 2024. Práve tento krok bol jedným z dôvodov, prečo Orbánova vláda začala proces vystúpenia z ICC.
Odchod Maďarska mal nadobudnúť účinnosť 2. júna a krajina by sa tým stala jediným štátom Európskej únie, ktorý by jurisdikciu súdu neuznával.
Magyar chce proces zastaviť
Budúci premiér však avizuje, že tento scenár nenastane. Jeho tím podľa vlastných slov situáciu analyzoval a dospel k jasnému záveru.
„Preskúmali sme to a tento proces zastavíme,“ vyhlásil Magyar.
Jeho strana Tisza sa profiluje ako pravicovo-stredová alternatíva a jeho víťazstvo naznačuje možné prehodnotenie viacerých kľúčových rozhodnutí predchádzajúcej vlády.
Reakcie zo zahraničia
Rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu vyvolalo v minulosti silné reakcie aj za oceánom. Bývalý prezident Joe Biden ho ostro kritizoval, zatiaľ čo jeho nástupca Donald Trump pokračuje v podpore izraelského premiéra.
Vývoj v Maďarsku tak môže mať širšie medzinárodné dôsledky, najmä v kontexte vzťahov medzi Európou, Izraelom a Spojenými štátmi.