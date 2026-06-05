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Slovenská ekonomika pod drobnohľadom: Analytici bijú na poplach, Kamenický posiela opozícii šach-mat

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(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Topky)
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BRATISLAVA – Slovenská ekonomika a stav verejných financií sa opäť dostali pod drobnohľad kľúčových domácich a medzinárodných inštitúcií. Európska komisia (EK) spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili svoje najnovšie hodnotiace správy a prognózy pre Slovensko. Kým analytici upozorňujú na pretrvávajúce štrukturálne problémy a rastúci dlh, ministerstvo financií zdôrazňuje, že prijaté opatrenia fungujú a krajinu čaká solídny rast.

Podľa najnovšej správy Európskej komisie zápasí Slovensko so znižovaním nadmerného deficitu a nedarí sa mu dostať verejný dlh na klesajúcu trajektóriu. EK odhaduje deficit verejných financií na 4,6 % HDP v roku 2026 a na 5,4 % HDP v roku 2027, pričom dlh by mal v roku 2027 stúpnuť na 66,9 % HDP. Komisia zároveň poukazuje na pomalší hospodársky rast, ktorý v rokoch 2025 a 2026 odhaduje zhodne na úrovni 0,8 %.

Medzinárodní analytici sa zhodujú v tom, že doterajšia konsolidácia na Slovensku stála predovšetkým na zvyšovaní daňového zaťaženia, a nie na trvalom ozdravení výdavkov štátu. Európska komisia upozorňuje, že trvalý 13. dôchodok a široko zacielené energetické dotácie oslabujú celkový konsolidačný efekt a prispievajú k zhoršovaniu dlhu.

Slovenská ekonomika pod drobnohľadom:
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 (Zdroj: ec.europa.eu)

K varovným hlasom sa pripája aj organizácia OECD, ktorá znížila prognózu rastu slovenskej ekonomiky na 0,7 % v roku 2026 a na 1,6 % v roku 2027. Podľa jej hodnotenia globálne ceny energií a slabšia výroba automobilov obmedzujú náš obchod aj spotrebu. Vláde preto odporúča zmeniť štruktúru konsolidácie, viac sa zamerať na obmedzovanie výdavkov namiesto zvyšovania príjmov, lepšie zacieliť pomoc s energiami a znížiť byrokratickú záťaž.

RRZ upozorňuje na chýbajúci plán

Do debaty zásadne vstupuje aj domáca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá dlhodobo upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politík verejné financie nesmerujú k udržateľnému vývoju, čo naznačujú aj najaktuálnejšie odhady Komisie. Podľa rozpočtovej rady preto v tejto chvíli nemožno považovať za smerodajné iba formálne plnenie európskych pravidiel.

RRZ pripomína, že trajektória daná aktuálnym nastavením európskych pravidiel nie je pre Slovensko dostatočne striktná a sama o sebe nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť a potreba ambicióznejšieho domáceho prístupu k ozdraveniu je podľa vyjadrenia rady plne v rukách slovenskej vlády a parlamentu.

 
 

Ako to vidí minister

Minister financií Ladislav Kamenický však vidí zverejnené dáta z inej perspektívy a vníma ich ako potvrdenie správneho kurzu vládnej politiky. Zdôraznil, že najnovšie čísla OECD len potvrdzujú utlmenie v ekonomikách Nemecka a Francúzska, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj na našom otvorenom hospodárstve.

Zároveň poukázal na pozitívne signály z prognóz a situáciu komentoval jasne: "Slovensko bude v roku 2027 rásť rýchlejšie ako eurozóna, Nemecko aj Francúzsko!" Šéf rezortu financií tiež podotkol, že samotná Európska komisia potvrdila zaradenie slovenskej vlády medzi fiškálne najzodpovednejšie v EÚ z pohľadu rastu čistých výdavkov. Podľa ministra vládna konsolidácia prináša jasné výsledky, pričom kritikom a politickým oponentom poslal stručný odkaz: "Šach-mat, páni z opozície!"

Viac o téme: EkonomikaDaneSlovenskoOECDEurópska komisiaLadislav Kamenický
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