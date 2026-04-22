DESIVÉ slová Magyara, žiada návrat Rakúsko-Uhorska? S Viedňou sa chce prepojiť aj HISTORICKY!

BUDAPEŠŤ – Maďarské parlamentné voľby priniesli výsledok, ktorý postavil celú Európu do pozoru. Opozičná strana TISZA vyhrala s drvivou väčšinou, pričom v parlamente získala ústavnú väčšinu. Nový premiér bude rozhodovať prakticky o všetkom, ako to robil za posledných 16 rokov Viktor Orbán. Slová Pétera Magyara sú preto veľmi dôsledne sledované. Analytikom neuniklo ani jedno z jeho vyjadrení.
Nový nastupujúci premiér Maďarska už vystúpil na verejnosti s niekoľkými vyhláseniami. Medzi jeho prvé z oblasti zahraničnej politiky bolo užšie nadviazanie vzťahov s Rakúskom. Nezostalo však len pri tom. POLITICO poukazuje, že Magyar použil rétoriku, ktorá nemusí súvisieť len s ekonomickým prepojením.
Historické a kultúrne prepojenie
Predseda strany TISZA sa bude od nástupu do funkcie premiéra podľa svojich slov snažiť o prehĺbenie vzťahov s viacerými stredoeurópskymi krajinami. Údajne to má byť pre väčší vplyv Maďarska v Bruseli. Analytici však poukazujú, že vo svojom vyjadrení veľmi výrazne použil slová o imperiálnej minulosti.
"Kedysi sme zdieľali krajinu spoločne a Rakúsko je aj v súčasnosti kľúčovým hospodárskym partnerom Maďarska. Rád by som preto posilnil vzťah medzi Maďarskom a Rakúskom z historických, ale aj kultúrnych a hospodárskych dôvodov."
Po zaznení slov o kultúrnych a historických dôvodoch sa začalo skloňovať, že TISZA bude požadovať návrat k Rakúsko-Uhorsku. Silné hospodárske prepojenie zaznamenalo impérium koncom 19. storočia.
Magyar vyhral voľby aj vďaka tomu, že oproti svojmu rivalovi Orbánovi, sľuboval prehĺbenie vzťahov s Bruselom. Dnes však hovorí o posilnení najmä medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu. POLITICO upozorňuje, že krajiny strednej a východnej Európy, s výnimkou Poľska, udržiavajú obchodné vzťahy s Ruskom.
Slavkovský formát
V pláne má strana TISZA aj novú víziu prepojenia okolitých krajín. Vyšehradskú skupinu sa bude snažiť posilniť o tzv. "Slavkovský formát", neformálnu skupinu troch krajín (V4 bez Poľska). Vynechal však aj Slovensko.
"Verím, že je to v našom spoločnom záujme, vrátane Rakúska aj Maďarska. Dúfam, že sa nám v tomto smere podarí dosiahnuť pokrok," povedal Magyar s tým, že ako premiér podnikne prvé oficiálne cesty do Varšavy a Viedne.
Hlbšie prepojenie už začalo
Pre rakúsku vládu vedenú konzervatívcami je prehĺbenie vzťahov s Maďarskom už dlho strategickou ambíciou. Začiatkom 21. storočia, pred vstupom niekoľkých bývalých komunistických krajín do EÚ, navrhlo Rakúsko alianciu so strednou Európou. Poľsko a Slovinsko sa v tom čase postavili proti. Obávali sa opätovného návratu do čias z Rakúsko-Uhorska.
Magyar a rakúsky kancelár Christian Stocker už mali spolu začať prípravami na prehĺbenie vzťahov medzi krajinami už na Mníchovskej konferencii vo februári tohto roku. Rokovali o tom ako zlepšiť podmienky pre rakúske firmy, ktoré pôsobia na území Maďarska.
Rakúsko je druhým najväčším investorom v Maďarsku (takmer 12 miliárd investícii) po Nemecku. V Rakúsku pracuje približne 134 000 Maďarov, pričom mnohí z nich dochádzajú za prácou.
Dokonalý prehľad v EÚ
Magyarovo úsilie o vybudovanie stredoeurópskej aliancie môže prameniť aj z jeho chápania toho, ako v Bruseli v skutočnosti funguje moc. V štruktúrach EÚ v Bruseli pôsobil Magyar 10 rokov, pričom tam začínal ešte ako člen TISZA.
"Je v podstate prvým maďarským premiérom, ktorý dokonale rozumie tomu, ako funguje bruselský a európsky aparát. A pokiaľ chcete mať v Bruseli väčší vplyv, ak chcete byť protiváhou veľkých hráčov, ako Francúzska alebo Nemecka, potom musíte spojiť svoje sily," povedal Stefano Bottoni, profesor pre východnú Európu z univerzity vo Florencii.