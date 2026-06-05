Putin to povedal naplno: Prezradil, či chce zaútočiť na krajiny NATO!

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel, informuje agentúra DPA.
„Podľa môjho názoru to však nie je len nezmysel – je to zámerná provokácia,“ povedal Putin počas stretnutia so zástupcami hlavných medzinárodných tlačových agentúr na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Ruský líder obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá „v skutočnosti vôbec neexistuje“.
Západné krajiny to vnímajú skepticky
Podľa Putinových slov je cieľom „donútiť obyvateľov ich vlastných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu“. Dodal, že ho prekvapuje, že niektorí ľudia v Európe týmto varovaniam veria. „Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné... Každý, kto si myslí, že Rusko by mohlo zaútočiť na územie NATO, by sa mal sám seba spýtať: Načo?“ skonštatoval Putin. Jeho uistenia, že Moskva nemá v pláne zaútočiť na územie členských krajín NATO, však západné krajiny často vnímajú skepticky, pripomína DPA. Predtým, ako Rusko vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, Kremeľ tiež opakovane popieral, že sa pripravuje na vojnu.