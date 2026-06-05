Trump označil Kubu za zrútený štát! Uvalil sankcie na kubánskeho prezidenta aj na syna Castra

WASHINGTON - Spojené štáty dnes uvalili sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza-Canela, jeho ženu a troch ďalších ľudí, oznámilo podľa tlačových agentúr americké ministerstvo financií. Na zozname je tiež Alejandro Castro Espín, syn bývalého prezidenta karibského ostrova Raúla Castra. Americký prezident Donald Trump dnes označil Kubu za zrútený štát v odpovedi na otázku, či je cieľom sankcií urýchliť pád Havany.
Sankcie prichádzajú po tom, čo americký prezident v máji podpísal výnos o sprísnení sankcií proti Kube. Od januára, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura, Trump ostrovu opakovane hrozí vojenskou intervenciou. Taktiež nariadil energetickú blokádu, ktorá zastavila dodávky paliva na Kubu. Ostrov sa v dôsledku toho potýka s výpadkami elektriny, nedostatkom potravín a ekonomickým kolapsom.
USA obvinili dlhoročného kubánskeho lídra Raúla Castra z vraždy
V máji USA obvinili dlhoročného kubánskeho lídra Raúla Castra z vraždy kvôli zostreleniu dvoch malých lietadiel kubánskou armádou vo februári 1996. Proti kroku Washingtonu v Havane protestovali tisíce ľudí. Trump dnes vyhlásil, že USA chcú, aby bola Kuba "pekne vedenou krajinou". Americký minister zahraničia Marco Rubio predtým uviedol, že Trump by uprednostňoval uzavretie dohody s komunistickou vládou na ostrove. Zároveň však vyjadril pochybnosti o možnosti nájsť s existujúcim kubánskym vedením diplomatické riešenie.
Castro Espín v minulosti slúžil ako poradca kubánskej komisie
Castro Espín v minulosti slúžil ako poradca kubánskej komisie pre obranu a národnú bezpečnosť. Bol prítomný pri historickom stretnutí svojho otca Raúla s vtedajším americkým prezidentom Barackom Obamom v marci 2016 v Havane. Obama začal zbližovať USA s Kubou, s Raúlom Castrom v roku 2014 oznámili novú kapitolu vo vzťahoch krajín. O rok neskôr obe krajiny po viac ako päťdesiatich rokoch vzájomne otvorili svoje ambasády v Havane a vo Washingtone. Po smrti Raúlovho brata a niekdajšieho kubánskeho vodcu Fidela Castra v novembri 2016 Obama ponúkol Kubáncom priateľstvo.
Kubánsky prezident reaguje
Kubánsky prezident Miguel Díaz-canel skritizoval novouvalené americké sankcie, ktoré sa týkajú jeho samotného, jeho príbuzných i rodiny bývalého prezidenta Raúla Castra. Na sankčnom zozname, ktorý Díaz-Canel označil za protiprávny, je aj ministerstvo ozbrojených síl a niekoľko ďalších inštitúcií a firiem. Americký prezident Donald Trump sa podľa neho snaží týmto krokom zosilniť blokádu Kuby a ešte viac vyostriť napätie medzi Havanou a Washingtonom, píše agentúra AFP.
"Agresivita a zvrátenosť americkej vlády sa stretnú s naším odhodlaním čeliť najhorším možným scenárom a odolávať imperialistickému náporu," uviedol Díaz-Canel. Nové sankcie sú podľa neho ďalším z amerických nátlakových opatrení z posledných týždňov, ktorých cieľom je poškodiť kubánsky ľud.