MIMORIADNY ONLINE Trump otvorene: Putin aj Zelenskyj urobia kompromisy, ktoré som navrhol

WASHINGTON - Ruský prezident Vladimir Putin aj jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj urobia kompromisy, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump v Oválnej pracovni. Bolo by podľa neho skvelé, keby sa lídri Ukrajiny a Ruska osobne stretli. Putin dnes povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Moskva je k takémuto kroku pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev, poznamenal šéf Kremľa. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:20 Rusko pobúrilo to, že ho OSN zaradila na zoznam krajín obvinených z páchania sexuálneho násilia vo vojnových zónach. Informuje o tom agentúra AFP. Správa je podľa Ruska zaujatá a jej cieľom je ho zdiskreditovať.
6:08 Americká Snemovňa reprezentantov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý má umožniť ďalšiu finančnú podporu Ukrajiny a zavedenie nových protiruských sankcií. Zákon má napadnutej krajine zabezpečiť viac ako miliardu dolárov určených na obranu a rekonštrukciu a ďalších osem miliárd dolárov vo forme pôžičiek na vojenské účely. Hoci legislatívu predloženú demokratickým poslancom Gregory Meeksom podporili viacerí republikáni, podľa agentúry AP sa nepredpokladá, že ju schváli republikánmi ovládaný Senát.
6:00 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel, informuje agentúra DPA. „Podľa môjho názoru to však nie je len nezmysel – je to zámerná provokácia,“ povedal Putin počas stretnutia so zástupcami hlavných medzinárodných tlačových agentúr na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Odmietol však spresniť, o aké kompromisy by mohlo ísť
"Obaja urobia kompromisy, ktoré som navrhol. Viete, hrali sme v tom veľkú úlohu," povedal Trump novinárom. Odmietol však spresniť, o aké kompromisy by mohlo ísť. Trump tvrdil, že vojnu na Ukrajine ukončí do jedného dňa od nástupu do Bieleho domu vlani v januári. Odvtedy naliehal na obe strany, aby vojnu ukončili. V posledných mesiacoch sa však jeho pozornosť upínala predovšetkým k vojne s Iránom, ktorú USA spolu s Izraelom rozpútali na konci februára.
Putin dnes uviedol, že Rusko môže ovládnuť Donbas a zároveň dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou. Zelenskyj dnes zároveň v otvorenom liste adresovanom Putinovi napísal, že Rusko tento rok neovládne ukrajinskú Doneckú oblasť. Vyzval ho na ukončenie piatym rokom trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli.
Ukrajina je podľa svojho prezidenta pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Podľa Putina však nie je potrebné kvôli rokovaniam zastaviť boje. Šéf Kremľa tiež spochybnil pripravenosť Kyjeva ku kompromisom. Vojnu na Ukrajine, ktorú Rusko označuje ako špeciálnu vojenskú operáciu a ktorá je najväčším ozbrojeným stretom v Európe od konca druhej svetovej vojny, dnes Putin nazval lokálnou ukrajinskou krízou.