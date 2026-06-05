Bývalá Superstaristka si vypočula od lekárov zlé správy: Strach o bábätko!

BRATISLAVA - Niekdajšia hviezda SuperStar Dominika Stará sa už čoskoro stane trojnásobnou mamou. V najnovšom príspevku však priznala, že posledná poradňa nepriniesla len samé pozitívne správy.
Dominika Stará sa do povedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii speváckej súťaže SuperStar. V posledných rokoch sa však naplno venuje rodine. So svojím manželom vychovávajú syna Michala, ktorý prišiel na svet vo februári 2022, a dcérku Izabelku, narodenú v októbri 2023. Momentálne opäť prežíva jedno z najkrajších období života. Do ich rodiny čoskoro pribudne ďalší člen, keďže Dominika čaká svoje tretie dieťatko.
No záver tehotenstva jej priniesol aj isté obavy. Otvorene sa zdôverila s výsledkami poslednej kontroly u lekára. „Poradňa dopadla trošku inak ako som čakala,“ napísala budúca trojnásobná mama na sociálnej sieti. Napriek tomu ju lekári upokojili, že jej synček je v poriadku a vyvíja sa presne tak, ako má. „Bábätko je v najlepšom poriadku, rastie ako z vody a ide si v brušku bomby,“ napísala bývalá superstaristka.
Dôvodom na menšie obavy je však poloha dieťatka. Chlapček sa totiž podľa jej slov otočil dole zadočkom a času na správne otočenie pred pôrodom už veľa nezostáva. Dominika sa napriek tomu snaží zostať pozitívna. Dokonca prezradila, že začína takzvanú Pompejskú novénu za dobrý pôrod, teda 54-dňovú modlitbu, ktorú veriaci využívajú v náročných životných situáciách, a verí, že napokon všetko dopadne podľa jej predstáv. „Verím, že nakoniec dopadne všetko tak, ako má, a ja budem na konci držať v náručí zdravého synčeka. Nič nie je dôležitejšie,“ odkázala. Zdá sa, že nastávajúca mamička sa sústreďuje najmä na jediné – aby bol jej synček zdravý.
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