Gottova milenka porodila dieťa Polívkovi: Opustila kvôli nemu iného slávneho herca!

Evelyna Steimarová sa narodila 5. júna 1945 do hereckej rodiny. Ona sama sa chcela vybrať inou cestou, nakoniec však skončila pri rodinnej tradícii. Účinkovala v mnohých filmoch, napríklad Tajomstvo hradu v Karpatoch, Anděl s ďáblem v těle, Fešák Hubert, Nežný barbar, Bolero...

Jej život by však tiež vydal na film, alebo aj seriál. Je totiž spojená s ďalšími známymi menami – jej nevlastným bratom bol Jiří Kodet (Pelíšky), dcérou je talentovaná Anna Polívková a zoznam mužov jej života je tiež zvučný.

Zdroj: FS Barrandov

Evelyna bola napríklad jednou z prvých mileniek Karla Gotta. Zoznámili sa na konzervatóriu a ich vzťah trval asi rok. V tom čase budúci miláčik národa asi ani žiadny vážny vzťah nehľadal, veď sa ženil až ako 68-ročný.

Prvým manželom Steimarovej sa potom stal Ladislav Frej, známy najviac ako mladý doktor Sova z Nemocnice na kraji mesta. Dvojica spolu plánovala aj deti, osud to však zariadil inak. Brunetka bohužiaľ dvakrát potratila. Išlo o problémy s krvou, partneri neboli kompatibilní. „Bolo to proste nešťastné spojenie, pretože sme spolu nemohli mať deti. Každý s niekým iným áno, spolu ale nie, tak to pri niektorých pároch býva,“ prezradil po rokoch herec.

Zdroj: CT

Vzťah sa rozpadol a Evelyna stretla Zdeňka Rytířa, známeho textára, ktorý písal piesne napríklad pre Helenu Vondráčkovú a tiež s ňou istý čas žil. Ešte predtým, než sa stihli rozviesť, ju Frej náhodou stretol a nemohol si nevšimnúť tehotenské bruško. Rytířovi porodila dcéru Vendulku, ktorá sa neskôr tiež stala herečkou. Dvojica sa potom na základe tlaku rodiny vzala, manželstvo však nevydržalo.

O ďalšom mužovi v jej živote sa príliš nehovorí. Ako sama herečka v apríli povedala pre časopis Vlasta, je to akási jej 13. komnata. Žila totiž so známym hercom Josefom Somrom, ktorý ju prijal aj s jej malou dcérkou. Vzťah bol vážny, ale potom prišla rana z čistého neba...

Zdroj: CT

Steimarová začala natáčať film Balada pre banditu. „Na pľaci tam sedel pod stromom nosatý chlapec, o ktorom mi povedali, že je to veľmi dobrý herec z Brna, a pozeral na mňa prenikavými modrými očami. Bola som stratená,” povedala po rokoch. Somr jej túto zradu nemohol odpustiť a polovica kolegov sa s ňou vraj prestala rozprávať.

Mužom, ktorý ju úplne pobláznil, bol Bolek Polívka. Dali sa dokopy a o rok spolu mali dcéru Aničku. Herečka netajila, že bola sklamaná, keďže jej partner veľmi chcel syna. Negatívne emócie ju však veľmi rýchlo prešli a dnes môžeme konštatovať, že hoci ide o dcéru, otca by Anna naozaj nezaprela a Bolek má byť na čo hrdý.

Evelyna Steimarová s dcérou Annou Polívkovou Zdroj: Profimedia

A čím to bolo, že mala Evelyna u mužov taký úspech? „S mužmi som si mohla robiť, čo som chcela, ale určite to nebolo krásou. Vraj som bola vtipná. Krásna žena, keď je hlúpa – to platí i u mužov – vás začne nudiť,” skonštatovala pre magazín Dnes.