Péter Magyar bude v utorok telefonovať Robertovi Ficovi

BUDAPEŠŤ - Budúci maďarský premiér Péter Magyar bude v utorok telefonicky rokovať so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a slovenským premiérom Robertom Ficom. Podľa servera infostart.hu to Magyar oznámil na tlačovej konferencii po prvej schôdzke poslaneckého klubu strany Tisza, ktorá získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu.
K plánovanému telefonátu s Ficom predseda Tiszy povedal, že s ním treba viesť vážne rokovania, napríklad o Benešových dekrétoch. Magyar dodal, že po tom, čo sa po inaugurácii vráti domov z návštev Varšavy, Viedne a Bruselu, čaká slovenského premiéra v Budapešti.