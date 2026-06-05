Zásadná NOVINKA pri autoškolách: Bez splnenia tejto nevyhnutnej podmienky si za volantom ani neškrtnete!

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Zmeny v autoškolách sa dotknú množstva mladých ľudí. Zobraziť galériu (3)
Zmeny v autoškolách sa dotknú množstva mladých ľudí. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Získať vodičský preukaz bude po novom výrazne náročnejšie. Pripravované zmeny majú sprísniť podmienky pre budúcich vodičov a zabezpečiť, aby sa za volant dostávali len ľudia, ktorí rozumejú pravidlám cestnej premávky a dokážu ich správne aplikovať v praxi. Jednou z najvýraznejších noviniek bude povinnosť preukázať ukončené základné vzdelanie ešte pred zápisom do autoškoly. Zmeny pripravilo ministerstvo vnútra.

Ako upozornil portál autoviny.sk, záujemca o vodičský preukaz bude musieť pri registrácii do kurzu preukázať, že úspešne ukončil aspoň základnú školu. Ak takýto doklad nepredloží, autoškola ho nebude môcť zapísať. Cieľom opatrenia je zabrániť situáciám, keď sa o vodičské oprávnenie uchádzajú osoby, ktoré majú problém s čítaním s porozumením alebo nedokážu spoľahlivo pochopiť dopravné predpisy a legislatívne texty.

Ide im aspoň o základnú úroveň gramotnosti

Podľa zámeru reformy by mal vodič disponovať minimálnou úrovňou gramotnosti, logického myslenia a schopnosťou analyzovať situácie v cestnej premávke. Práve tieto zručnosti sú podľa odborníkov nevyhnutné na bezpečné vedenie motorového vozidla a správne rozhodovanie v krízových momentoch.

Zásadná NOVINKA pri autoškolách:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Po novom až dve teoretické skúšky a až potom sadanie za volant

Výraznou zmenou prejde aj samotný systém výučby v autoškolách. Doterajší model, pri ktorom žiaci absolvovali teoretickú prípravu a praktické jazdy súčasne, sa má stať minulosťou. Po novom bude vodičský kurz rozdelený na dve samostatné etapy.

Najskôr bude nasledovať kompletná teoretická príprava pozostávajúca z výučby pravidiel cestnej premávky, dopravných predpisov a ďalších odborných predmetov. Po jej ukončení bude musieť uchádzač absolvovať štátnu teoretickú skúšku. Až po úspešnom zvládnutí testu bude môcť pokračovať v praktickom výcviku.

To znamená, že na autocvičisko alebo do reálnej cestnej premávky sa dostanú iba tí žiadatelia, ktorí už preukázali dostatočné znalosti pravidiel. Inštruktori tak nebudú musieť počas jázd vysvetľovať základné dopravné značky či pravidlá prednosti, ale budú sa môcť sústrediť na zdokonaľovanie vodičských schopností svojich žiakov.

Nový systém prihlasovania

Nový systém prinesie aj zmeny v organizácii skúšok. Uchádzači sa budú môcť na teoretickú časť prihlasovať samostatne prostredníctvom elektronického systému. Cieľom je znížiť administratívnu záťaž autoškôl a zároveň zjednodušiť celý proces pre budúcich vodičov.

Po úspešnom absolvovaní teoretickej skúšky bude nasledovať praktický výcvik, ktorý sa začne jazdami na autocvičisku a vyvrcholí výučbou v bežnej cestnej premávke. Celý kurz sa následne skončí praktickou skúškou pred skúšobným komisárom, ktorá zostane poslednou podmienkou na získanie vodičského preukazu.

Zásadná NOVINKA pri autoškolách:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Pripravované opatrenia však vyvolávajú aj polemiku. Kým zástancovia reformy hovoria o kroku smerujúcom k vyššej bezpečnosti na cestách, kritici upozorňujú na možné sociálne dôsledky. Podľa nich môže povinnosť ukončeného základného vzdelania predstavovať prekážku pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ktorí si školskú dochádzku z rôznych dôvodov nedokončili.

Diskusia sa preto vedie aj o tom, či by nebolo vhodnejšie posudzovať schopnosti uchádzačov individuálne prostredníctvom testov a skúšok. O definitívnej podobe zmien rozhodne až legislatívny proces. Už teraz je však zrejmé, že systém získavania vodičského oprávnenia čakajú najväčšie zmeny za posledné roky.

Viac o téme: Základná školaŠtudentiAutoškolaŽiaciZákonVýučbaSkúškyZmena zákonaNovinkaPodmienka
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