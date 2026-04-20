Frakcia Tiszy rozhodla: Novou predsedníčkou parlamentu má byť Ágnes Forsthofferová

Andrea Bujdosóová, Péter Magyar﻿ a Ágnes Forsthofferová.
BUDAPEŠŤ - Parlamentná frakcia maďarskej strany Tisza v pondelok jednohlasne schválila nomináciu Ágnes Forsthofferovej na post predsedníčky Národného zhromaždenia. Strana získala v parlamentných voľbách 12. apríla dvojtretinovú väčšinu. Predsedníčkou jej poslaneckého klubu sa stala Andrea Bujdosóová, oznámil na Facebooku po prvom rokovaní frakcie predseda strany a kandidát na post premiéra Péter Magyar.

„Srdečne blahoželám Andree Bujdosóovej, šéfke frakcie TISZA, a Ágnes Forsthoffer, budúcej predsedníčke maďarského parlamentu. Obe nominácie boli jednomyseľne podporené frakciou Tisza,“ povedal Magyar.

 
 

Za Súčasnú podpredsedníčka strany a expertku na cestovný ruch Forsthofferovú z Balatonfüredu hovorí aj silná pozícia v jej volebnom obvode, kde získala 57,29 percenta hlasov. Svoju súperku z Fideszu, Barbaru Hegedűsovú, porazila o viac ako 20 percentuálnych bodov.

Súčasný predseda parlamentu László Kövér z vládnej strany Fidesz zastáva funkciu od roku 2010. Po Katalin Sziliovej z MSZP bude Forsthofferová druhou predsedníčkou zákonodarného zboru od roku 1990. Bujdosóová vo voľbách vo volebnom obvode Pešť 3 s centrom v Pilisvörösvári porazila riaditeľa komunikácie Fideszu Tamása Menczera.

