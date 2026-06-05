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Preklad zo zvieracej reči? Nové zariadenie s AI má rozumieť psom aj mačkám

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PEKING - Majitelia domácich miláčikov už roky snívajú o tom, že raz pochopia, čo im ich pes alebo mačka chcú povedať. Čínsky startup teraz tvrdí, že sa k tomu výrazne priblížil. Predstavil zariadenie, ktoré má pomocou umelej inteligencie prekladať zvieracie zvuky do ľudskej reči. Odborníci však zostávajú opatrní.

Technológia s názvom PettiChat vyvolala v posledných dňoch veľký rozruch na internete. Podľa jej tvorcov dokáže analyzovať štekanie, mňaukanie či ďalšie zvuky domácich zvierat a následne ich v reálnom čase previesť do podoby zrozumiteľnej človeku.

Výrobca dokonca tvrdí, že komunikácia má fungovať aj opačným smerom.

Pes vraj pochopí aj majiteľa

Za projektom stojí čínska spoločnosť Meng Xiaoyi, ktorá predstavila zariadenie určené na pripnutie k obojku zvieraťa.

Ako informoval portál Polsat News, systém má nielen interpretovať zvuky domácich miláčikov, ale zároveň prevádzať slová človeka do podoby, ktorej by malo zviera lepšie rozumieť.

Podľa firmy využíva zariadenie model umelej inteligencie Qwen, ktorý mal byť trénovaný na miliónoch nahrávok zvieracích prejavov.

Výrobca tvrdí, že úspešnosť prekladu dosahuje približne 95 percent.

Tisíce objednávok napriek pochybnostiam

Hoci spoločnosť zatiaľ nepredložila žiadnu nezávislú vedeckú štúdiu, záujem zákazníkov je obrovský.

Portál Oddity Central uviedol, že internetový obchod zaznamenal počas niekoľkých dní viac ako 10-tisíc objednávok. Cena zariadenia sa pohybuje v prepočte približne na úrovni 100 eur.

Objednávky podľa firmy prichádzajú nielen z Číny, ale aj zo zahraničia.

Dôkazy zatiaľ chýbajú

Práve absencia vedeckého overenia vyvoláva najväčšie otázniky.

Spoločnosť síce zverejnila propagačné video demonštrujúce fungovanie zariadenia, kritici však upozorňujú, že nejde o dôkaz jeho reálnej účinnosti.

Na sociálnych sieťach sa objavili aj ironické reakcie. „Skôr než test umelej inteligencie to vyzerá ako test inteligencie ľudí,“ napísal jeden z používateľov.

Odborníci preto upozorňujú, že deklarovanú 95-percentnú presnosť zatiaľ nemožno nezávisle potvrdiť.

Porozumieť zvieratám je zložitejšie

Aj keby technológia dokázala napodobniť zvieracie zvuky alebo rozpoznať ich význam, podľa vedcov to ešte neznamená plnohodnotnú komunikáciu.

Etická expertka Leonie Bossert z Viedenskej univerzity upozorňuje, že porozumenie medzi ľuďmi a zvieratami zostáva oveľa komplikovanejšou otázkou. „Aj keby sme dokázali vytvárať zvuky, ktoré sú pre zvieratá zmysluplné, stále to neznamená, že budú úplne chápať obsah toho, čo sa im snažíme odovzdať,“ vysvetlila.

Môže zmeniť pohľad na zvieratá

Napriek pochybnostiam odborníčka verí, že podobné technológie môžu v budúcnosti priniesť pozitívny efekt.

Podľa nej by lepšie pochopenie správania a potrieb zvierat mohlo viesť k väčšiemu rešpektu voči nim. „Dúfam, že hlbšie porozumenie zvieratám pomôže zmeniť spôsob, akým ich vnímame, a viac ľudí si uvedomí, aké fascinujúce tvory sú,“ dodala.

Či sa PettiChat skutočne stane revolúciou v komunikácii medzi ľuďmi a ich domácimi miláčikmi, ukáže až čas a nezávislé testy.

Viac o téme: ČínaStartupPrekladačReč zvierat
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