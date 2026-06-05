Bývalá misska porodila: Do rodiny pribudlo dievčatko!

BRATISLAVA - Niekdajšia misska Hana Zavodná prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života. S fanúšikmi sa podelila o radostnú novinku a oznámila príchod svojho vytúženého bábätka.
Bývalá misska Hana Zavodná má obrovský dôvod na radosť. Jej rodina sa rozrástla o ďalšieho člena a z krásky sa stala dvojnásobná mama. Radostnú novinku oznámila prostredníctvom sociálnej siete, kde zverejnila dojímavé fotografie a pridala aj niekoľko úprimných slov.
„Náš Matúško sa stal veľkým bratom, my rodičmi dvoch detí a naše srdcia sa opäť o kúsoček zväčšili. Začíname novú kapitolu... Vitaj, dievčatko naše,“ napísala šťastná mamička. Z jej slov je cítiť obrovské šťastie a vďačnosť za nový prírastok do rodiny. Najväčšiu životnú rolu si pritom naplno užíva nielen ona, ale aj jej synček Matúško, ktorý sa môže tešiť z novej úlohy veľkého brata.
Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie od fanúšikov aj známych osobností, ktoré novopečenej dvojnásobnej mamičke prajú najmä veľa zdravia, lásky a krásnych chvíľ s jej rozrastajúcou sa rodinou.
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