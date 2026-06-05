Meghan ide na vlne a zverejňuje čoraz viac fotografií zo súkromia: Toto že je Lilibet?

USA - Meghan Markle opäť otvorila dvere do súkromia svojej rodiny a fanúšikom ukázala niečo, čo sa nestáva často. Pri príležitosti 5. narodenín svojej dcéry Lilibet zverejnila dojímavé fotografie, na ktorých malá princezná doslova žiari.
Vojvodkyňa zo Sussexu sa pochválila na Instagrame novými rodinnými zábermi. Najväčšiu pozornosť okamžite upútali dlhé ryšavé vlasy malej Lilibet, ktoré zdedila po svojom otcovi, princovi Harrym.
„Naše vysnívané dievčatko. Všetko najlepšie k 5. narodeninám, Lili,“ napísala Meghan k fotografiám a pridala srdiečko.
Princ Harry a Meghan sa stali rodičmi prvýkrát v roku 2019, keď sa im narodil syn Archie. O rok neskôr šokovali svet rozhodnutím vzdať sa kráľovských povinností a presťahovať sa do Kalifornie. Práve tam sa v roku 2021 narodila aj Lilibet.
Hoci sa pár snaží svoje deti držať mimo pozornosti médií, Meghan v posledných mesiacoch zverejňuje čoraz viac rodinných momentov. Fanúšikovia tak mohli nazrieť do ich života aj počas nedávneho výletu do Disneylandu. Podľa zdroja blízkeho rodine spojili Sussexovci oslavy narodenín oboch detí do jedného veľkého rodinného výletu. Archie aj Lilibet si údajne užili množstvo atrakcií a nezabudnuteľných zážitkov.
„Deti absolvovali veľa jázd a bol to výnimočný spôsob, ako predĺžiť oslavy Dňa matiek pre Meghan aj jej mamu Doriu,“ prezradil zdroj magazínu People.
Lilibet sa objavila aj na ďalších záberoch zverejnených Meghan v máji. Vojvodkyňa vtedy ukázala, ako jej dcérka pomáha pri balení na cestu do Švajčiarska. K fotografii Meghan napísala: „Mamina malá pomocníčka.“
Aj na týchto záberoch bolo jasne vidieť charakteristické ryšavé vlasy, ktoré zdedila po Harrym. Rovnakú farbu vlasov má aj jej starší brat Archie.
Harry a Meghan dnes balansujú medzi rodičovstvom, charitatívnymi aktivitami a komerčnými projektami. Meghan v jednom z rozhovorov priznala, že napriek neustálemu záujmu verejnosti túži po čo najnormálnejšom živote. „Keď nás ľudia spoznajú, chcú pre nás a naše deti, nech sú rovnako normálne ako iné deti,“ uviedla. Podľa jej slov si s Harrym užívajú obyčajné veci ako večere s priateľmi v reštauráciách či rodinné chvíle doma. A práve takéto vzácne okamihy teraz výnimočne ukázali aj svetu.