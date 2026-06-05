Hrôza nemá konca! Libanon aj Izrael informovali o ďalších útokoch a obetiach

BEJRÚT - Libanon aj Izrael hlásili v priebehu štvrtka nové útoky a straty na životoch, a to aj napriek dohode o uplatňovaní prímeria, ktorú krajiny uzavreli v noci. Zatiaľ čo Bejrút informoval o najmenej ôsmich obetiach, Tel Aviv potvrdil smrť jedného vojaka. Píše agentúra AFP.
Izraelský útok vo východnom Libanone si vyžiadal piatich mŕtvych, zatiaľ čo útok v blízkosti mesta Súr na juhu krajiny najmenej troch ďalších, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Pri úderoch zároveň utrpelo zranenia osem osôb, vrátane troch detí a dvoch žien. Armáda Izraela vo štvrtok neskoro večer zase oznámila, že v južnom Libanone zahynul jeden z jej vojakov - 21-ročný kapitán Ejtan Šmuel Lemberg. Vojenský zdroj pre AFP uviedol, že ho zabila raketa, ktorú militantné hnutie Hizballáh vystrelilo na izraelský tank.
Najnovšie informácie o bojoch
Najnovšie informácie o bojoch prišli krátko po tom, ako vodca militantov Naím Kásim oznámil, že Hizballáh odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok. Obe krajiny sa po trojstranných rokovaniach vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že proiránsky Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.
Kásim to odmietol a Izrael vyzval, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Zdôraznil tiež, že „pokiaľ nebudú libanonské dediny v bezpečí, budú naďalej bombardované a libanonský ľud vraždený - nebudú v bezpečí ani dediny“ na severe Izraela. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v Oválnej pracovni vyhlásil, že Hizballáh hovoril s jeho administratívou a prímerie údajne neodmietol, zdôrazňuje agentúra DPA. Trump zároveň vyjadril nádej, v tomto konflikte dochádza k pokroku a vyhlásil, že Libanon si zaslúži mier.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje rakety na územie Izraela a útočí na izraelské ciele v Libanone.