Technická PORUCHA v parlamente: Pochovajú schôdzu? Poslanci nemajú NIČ isté, môže nastúpiť núdzový režim!

BRATISLAVA - Parlamentné rokovanie je počas aktuálnej schôdze vážne ohrozené technickou poruchou, ktorú si všimli najskôr poslanci opozície, no potom sa ňou už vážne zaoberalo vedenie. Stále hrozí, že schôdzu s viac ako dvoma stovkami nahromadených bodov budú musieť prerušiť. Mnohí si dokonca zaspomínali na incident z minulého volebného obdobia.
Aktualizované 11:31
Rokovanie parlamentu je po rokovaní poslaneckého grémia presunuté na 14:00 hodinu.
Na pláne je aj tradičné hlasovanie o 17:00 hodine. "Keby sa niečo udialo, budem vás informovať, ale zatiaľ je takýto postup," povedal poslancom Raši. V stredu má parlament rokovať do 20:00 hodine. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý vtedy viedol schôdzu, povedal, že sa robí všetko preto, aby sa spojazdnil systém. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko novinárom vysvetlil, že problém je s fungovaním mikrofónov v rokovacej sále. "Približne tretina mikrofónov nefunguje hneď, ale po piatich - desiatich sekundách," priblížil s tým, že ak sa poruchu nepodarí odstrániť do 14:00 hodiny, mali by poslanci prejsť na iný režim. "Komu nebude na faktickú poznámku fungovať mikrofón, pôjde ku 'kec pultu', to je všetko. Ale dúfam, že sa to dovtedy vyrieši a všetko pôjde v štandardnom režime," skonštatoval.
Aktualizované 11:00
Po hodine je už opravený názov poradia schôdze na živom prenose. Prebieha poslanecké grémium.
Aktualizované 10:08
Na to, že dnes niečo nie je v rokovacej sále v poriadku, upozorňuje aj samotný systém živého vysielania v Národnej rade. Namiesto korektného poradového čísla aktuálnej schôdze diváci vidia netradičné zátvorkové symboly s nulou uprostred.
Na technické problémy parlamentu upozornil ešte v utorok 21. apríla Denník N. Schôdzu museli dokonca prerušiť.
Žiga varoval, že v utorok už možno nedorokujú
Celý problém nakoniec musel hasiť predsedajúci podpredseda Národnej rady Peter Žiga z Hlasu-SD. Ten povedal, že sa snažia výpadok systému odstrániť, no v danej chvíli to na veľké opravy systému nevyzeralo. Ak by sa to vraj do 17. hodiny nepodarilo, celú schôdzu by museli prerušiť či dokonca ukončiť.
Náhle svietiace mikrofóny a nesúvisiace hlasovania
Problémy začali už počas utorňajšieho dopoludnia, kedy sa hlasovalo. Na vážny problém upozornila opozícia. Prvým bol poslanec KDH Marián Čaučík, ktorý si totiž všimol, že mu hlasovacie zariadenie robí niečo, čo nemá.
Posťažoval sa, že mu systém vykazuje iné hlasovania, ako boli aktuálne na stole a tiež to, že systém eviduje aj nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorý v tom čase dokonca ani v sále prítomný nebol. To však nebolo všetko.
Niektorí zákonodarcovia si totiž povšimli, že z ničoho nič aktívne svietia mikrofóny, ktoré by svietiť nemali.
Už si mysleli, že sa problém poradilo vyriešiť, opak je pravdou
Žiga varoval, že ak sa túto chybu nepodarí napraviť, o 17:00 ukončí schôdzu. To sa našťastie nestalo a rokovanie parlamentu mohlo pokračovať, keďže po viac ako hodinovej prestávke sa systémy podarilo obnoviť. Až do rána stredy 22. apríla, kedy Ondrej Dostál upozornil na pokračujúci technický problém. Porucha totiž nikam nezmizla a systém ukazuje prestávku do 23. apríla, hoci tá je vyhlásená len do 11:00 hodiny. "Dnes ráno systém opäť nefunguje. Monitor hlási prestávku až do zajtrajšieho rána. Prestávka je však vyhlásená len do 11:00. Zatiaľ. A to déjà vu je späť," napísal Dostál, ktorý si zaspomínal na známy prípad z nedávnej minulosti.
Spomienky na Haláka, ktorý "vypol" parlament
Dostál mal na mysli minulé volebné obdobie, kedy sa preslávil vtedy poslanec z klubu OĽaNO Róbert Halák.
Jeho pričinením sa totiž stalo, že prakticky "odpálil" na niekoľko týždňov celý parlament tým, že spojil káble, ktoré sa spájať nesmú. "V októbri 2022 vložil poslanec OĽaNO Róbert Halák na výbore pre kultúru a médiá káblik do nesprávneho otvoru a vyradil tým z prevádzky celý parlamentný počítačový systém. NR SR potom prerušila prebiehajúcu schôdzu na viac ako týždeň," spresnil Dostál z SaS.
Stalo sa to vraj tak, že Halák v miestnosti jedného z výborov bez zjavnej príčiny zapojil nešpecifikovaný kábel do konektora a tým spôsobil sériu chýb, ktoré odstavili technickú časť hlasovacích systémov na nemalý čas. Informačný systém Národnej rady odvtedy však už prešiel vôbec nie lacnou komplexnou obnovou.
"Zatiaľ sa nevie, kto čo a kam vložil, ale včera došlo k výpadku počítačového systému znova. Bola vyhlásená prestávka. A postupne sa predlžovala a predlžovala. Mal som silný pocit déjà vu. Ale po viac ako hodine sa nakoniec systém podarilo sprevádzkovať a rokovanie pokračovalo," dodal Dostál k aktuálnej poruche, ktorá evidentne stále trvá.