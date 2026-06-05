Tragédia na východe: Muž (†33) vyletel z mokrej vozovky a prišiel TVRDÝ náraz, záchranári už nemali šancu!

NIŽNÝ ORLÍK – Tragická dopravná nehoda si vo štvrtok večer vyžiadala život len 33-ročného vodiča. K nešťastiu došlo na začiatku obce Nižný Orlík v okrese Svidník, kde osobné vozidlo zišlo z cesty a narazilo do betónových prekážok. Muž napriek rýchlej pomoci záchranárov svojim zraneniam podľahol.
K tragickej nehode došlo vo štvrtok 4. júna krátko po 19. hodine na ceste číslo I/77. Podľa prvotných zistení osobné vozidlo, ktoré viedol 33-ročný muž, za doposiaľ neobjasnených okolností zišlo z vozovky. Následne malo naraziť do betónového mostíka nad priepustom a potom aj do betónového stĺpa.
Podľa predbežných informácií mohla byť za nehodou mokrá vozovka. Vodič mal dostať šmyk, po ktorom sa auto stalo neovládateľným. „33-ročný vodič podľa predbežných informácií dostal na mokrej vozovke šmyk a nabúral do betónového stĺpa,“ uviedla polícia vo svojom statuse na sociálnej sieti.
Susedia sa prepli do záchranného módu ešte pred príchodom zdravotníkov
Na pomoc zranenému mužovi okamžite pribehli aj miestni obyvatelia, ktorí sa mu snažili pomôcť ešte pred príchodom záchranných zložiek. Na miesto následne dorazili záchranári, no ich úsilie už život vodiča zachrániť nedokázalo.
„Aj napriek snahe záchranárov muž zraneniam na mieste podľahol,“ informovala polícia. Vzhľadom na rozsah zranení nebolo možné vykonať dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu.
„Dychovú skúšku vodičovi nebolo možné vykonať. Presná príčina, ako aj okolnosti nehody, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
Okolnosti tragickej nehody vyšetrujú policajti. Definitívne závery o tom, čo presne viedlo k strate kontroly nad vozidlom, budú známe až po ukončení vyšetrovania.