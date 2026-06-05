Rázny krok Zelenského: Putinovi poslal dlhý list! TOTO v ňom žiada

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v otvorenom liste adresovanom jeho ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi napísal, že Rusko tento rok neovládne ukrajinskú Doneckú oblasť. Vyzval ho na ukončenie piatym rokom trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu stretli.
Zelenskyj ruskú inváziu označil za Putinovu osobnú voľbu
Zelenskyj ruskú inváziu na Ukrajinu označil za Putinovu osobnú voľbu, vojnu bez skutočnej príčiny. Uviedol, že Ukrajina je pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Podľa Putina však nie je potrebné kvôli rokovaniam zastaviť boje. "Ak osobne nedospejete k záveru, že je načase ukončiť vojnu, bude Ukrajina ďalej bojovať za svoju existenciu," odkázal tiež Zelenskyj šéfovi Kremľa a dodal, že aj on bude musieť bojovať, a to nie za existenciu Ruska, ale svoju vlastnú. Vyzval ho na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
Zelenskyj v obsiahlom liste Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom. „Z diskusií o obchode a iných civilných záležitostiach sa naše národy dostali k tomu, že hovoria takmer výlučne o útokoch a stratách,“ pripomenul Zelenskyj. Ruskému prezidentovi vyčíta, že polovicu svojho pôsobenia na čele ruského štátu strávil vedením vojny proti Ukrajine. Podľa Zelenského dopady vojny už pociťujú bežní Rusi. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30.000 vojakov a pomer mŕtvych k raneným je 63 ku 37.
Putin neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví
Putin podľa neho neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví a odolá. Výsledkom vojny podľa neho je že, svet Kyjev podporuje a Rusko je závislé na Číne. Pripomenul Putinovi, že pravidelne odkladá termíny na ovládnutie ukrajinskej Doneckej oblasti a zdôraznil, že Moskva ju tento rok neovládne. „Rozhodnutie je teraz na vás. Ukrajina navrhuje ukončiť túto vojnu prostredníctvom priameho dialógu medzi nami a vami. Navrhujem preto stretnutie,“ napísal Zelenskyj Putinovi.
Rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve podľa Zelenského nedáva v súčasnej situácii zmysel. „Sú krajiny, ktoré tradične hostia lídrov s cieľom riešiť otázky vojny a mieru. Švajčiarsko, Turecko, krajiny arabského sveta – mnohé z nich sú schopné a ochotné usporiadať takéto stretnutie,“ myslí si ukrajinský prezident. „Kľúčové otázky riešia lídri. Tak to bolo vždy a tak to aj zostane,“ píše ďalej Zelenskyj. „Dozvedeli sme sa, že vám na Aljaške sľúbili vyriešenie určitých otázok týkajúcich sa Ukrajiny a Európy. Ale sami vidíte, že o ukrajinských a európskych otázkach sa nerozhoduje v Anchorage,“ upozornil s odkazom na minuloročné stretnutie Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Keďže vojna je vedená v Európe, Zelenskyj považuje za logické, aby boli do mierových rokovaní zapojení európski predstavitelia. Za dôležitú považuje aj účasť USA. „Práve to by mohlo pomôcť vytvoriť novú bezpečnostnú architektúru pre našu časť sveta,“ vyhlásil. Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie. „Ide o bežný postup a súčasný vývoj v súvislosti s Iránom tento fakt len potvrdzuje,“ uviedol. Spojené štáty podľa neho majú kapacity takéto prímerie monitorovať.
„Ak sami nedospejete k záveru, že je čas ukončiť túto vojnu, Ukrajina bude naďalej bojovať o svoju existenciu. Stáť pri nás budú tí, ktorí nás podporujú,“ uviedol Zelenskyj. „Ale aj vy budete musieť bojovať oveľa tvrdšie o svoju vlastnú existenciu – nie o existenciu Ruska, ale o svoju vlastnú. A toto nie je hrozba z mojej strany ani zo strany Ukrajiny. Je to fakt ruskej histórie, ktorý dobre poznáte: keď Rusko zoslabne, prichádzajú zmeny,“ uzatvoril prezident Ukrajiny.
Rusko Ukrajinu napadlo vo februári 2022
Rusko Ukrajinu napadlo vo februári 2022, a rozpútalo tak najväčší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Pri ruských útokoch v napadnutej krajine každodenne zomierajú civilisti, ďalší sú zranení alebo majú psychické traumy. Vznikajú tiež obrovské škody na civilnej a energetickej infraštruktúre, kultúrnom i prírodnom dedičstve Ukrajiny. Ukrajina sa bráni s podporou západných krajín a podniká odvetné útoky v ruskom vnútrozemí. Uvádza, že sa zameriava na vojenské ciele nepriateľa a jeho ropnú infraštruktúru s cieľom obmedziť príjmy Ruska z predaja tejto suroviny. Pri týchto útokoch tiež zomierajú ľudia, je ich ale výrazne menej ako na Ukrajine.