Útok z trhov v Magdeburgu má dohru: Nemecká prokuratúra žiada pre útočníka doživotie

BERLÍN - Nemecká prokuratúra vo štvrtok žiadala doživotie pre muža súdeného za útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu v roku 2024, pri ktorom zahynulo šesť osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prokurátora požaduje najprísnejší možný trest pre útočníka Táliba al-Abda al-Muhsina pôvodom zo Saudskej Arábie. Incident, pri ktorom utrpelo zranenia vyše 300 ľudí, „presahuje ľudské chápanie“, vyhlásila. Útok „bol naplánovaný s veľkým predstihom“ a spôsobil neopísateľné utrpenie obetiam a ich príbuzným, uviedol pred súdom prokurátor Matthias Böttcher.
Poprel, že by ľudí zrazil úmyselne
Počas niekoľkomesačného procesu sa Tálib al-Abd al-Muhsin priznal, že útok naplánoval, no poprel, že by ľudí zrazil úmyselne. Agentúra AFP uvádza, že výpovede obžalovaného pôsobili miestami nesúvisle a obsahovali aj nezmyselné konšpiračné teórie a odkazy na krajne pravicové ideológie. Muž pritom ešte v novembri 2025 vyhlásil, že šoféroval auto, ktorým 20. decembra 2024 narazil do ľudí na vianočných trhoch. Podľa Böttchera podnikol Tálib al-Abd al-Muhsin útok v reakcii na konflikt s organizáciou pomáhajúcou utečencom, proti ktorej prehral občianskoprávny spor. Prokuratúra ho v súvislosti s útokom obžalovala zo šiestich vrážd a 338 pokusov o vraždu.