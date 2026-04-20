Tvrdá reakcia Orbána: Bez obnovenia dodávok ruskej ropy nebude pôžička pre Ukrajinu!

BRUSEL - Maďarsko schváli európsku pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur až vtedy, keď bude obnovený dovoz ruskej ropy do krajiny prostredníctvom ropovodu Družba. V liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi to dnes zopakoval odchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán. Odmietol možnosť opačného poradia, kedy by Budapešť najprv prestala schválenie pôžičky blokovať a potom by opäť začala prúdiť ruská ropa cez Ukrajinu.
"Cez Brusel sme dostali od Ukrajiny signál, že sú pripravení obnoviť dodávky ropovodom Družba už od pondelka (20. apríla), za predpokladu, že Maďarsko zruší svoju blokáciu pôžičky vo výške 90 miliárd eur," napísal Orbán v nedeľu na sociálnej sieti X. "Postoj Maďarska sa nezmenil: Žiadna ropa = žiadne peniaze," dodal.
Svoje slová odchádzajúci maďarský premiér zopakoval aj v liste, ktorý dnes poslal šéfovi európskych summitov. "Píšem Vám, aby som potvrdil, že v súlade s naším dlhodobým postojom bude Maďarsko bezodkladne súhlasiť so zmenou nariadenia o viacročnom finančnom rámci (MFF), až ak bude obnovená preprava ropy prostredníctvom ropovodu Družba," uviedol.
Orbánova strana Fidesz utrpela v nedávnych parlamentných voľbách porážku a Brusel teraz dúfa, že nastupujúci premiér Péter Magyar by mohol situáciu ihneď po svojom nástupe do funkcie odblokovať tak, aby potrebné financie na Ukrajinu zamierili čo najskôr. Otázka však visí aj nad Slovenskom. Slovenský premiér a Orbánov spojenec Robert Fico v marci v súvislosti s uvedenou pôžičkou povedal, že Slovensko je pripravené prevziať štafetu po Maďarsku, ak to bude potrebné.
Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá EÚ
Poskytnutie pôžičky pre Kyjev na roky 2026 a 2027 v objeme 90 miliárd eur schválili prezidenti a premiéri členských krajín EÚ po tom, ako sa na minuloročnom decembrovom summite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá EÚ, Česko, Slovensko a Maďarsko ale oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú. Financie majú Kyjevu slúžiť na rozpočtové a vojenské účely.
S pôžičkou súvisia celkovo tri legislatívne návrhy, všetky ich podporil 11. februára Európsky parlament a predtým 4. februára aj veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii. Následne sa malo odohrať ešte formálne potvrdenie práve členskými štátmi, v tejto fáze ale Maďarsko začalo schválenie jedného z textov blokovať. Jedno z nariadení bolo pritom potrebné prijať jednomyseľne, pre zvyšné dve stačila kvalifikovaná väčšina.