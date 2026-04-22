Ruský veľvyslanec kritizuje Rím, ktorý sa ohradil proti urážkam Meloniovej

RÍM - Ruský veľvyslanec v Taliansku Alexej Paramonov v stredu ostro kritizoval taliansku vládu, ktorá si ho predvolala v súvislosti s urážlivými výrokmi ruského televízneho moderátora Vladimira Soloviova na adresu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.

Ako informovala agentúra DPA, šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani počas stretnutia s Paramonovom zdôraznil, že je „neprijateľné, aby komentátor pracujúci pre štátnu televíziu Rossija 1 používal vulgárny a neprípustný jazyk voči premiérke slobodného a demokratického štátu, akým je Taliansko“. Tajani zároveň dodal, že Rím nenamieta voči politickej kritike Meloniovej, ale proti „vulgárnym a sexistickým urážkam“.

Rusko obviňuje Taliansko z politického zneužitia incidentu

Paramonov označil svoje predvolanie za „chybu“ a obvinil taliansku vládu z toho, že výroky moderátora využíva ako zámienku, keďže „žiadny rozumný človek by nepovažoval osobné, emotívne a súkromné hodnotenia za oficiálne stanovisko štátu“. Naznačil tiež, že za „snahou nafúknuť tento incident do medzinárodného a politického škandálu“ stoja „protiruské sily napojené na Ukrajinu“ pôsobiace v rámci talianskej vlády.

Kremeľský moderátor ostro útočí

Vladimir Soloviov, ktorý je známy ako prokremeľský propagandista, vo svojej relácii označil Meloniovú za „hanbu ľudskej rasy“, „divú beštiu“, „certifikovaného idiota“ či „odpornú malú ženu“. V živom vysielaní moderátor obvinil premiérku aj zo „zrady“ talianskych voličov a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vzťahy medzi Talianskom a Ruskom sú v súčasnosti skôr napäté a výrazne ovplyvnené vojnou na Ukrajine, aj keď historicky boli pragmatické a ekonomicky intenzívne.

Do roku 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, patrilo Taliansko medzi štáty EÚ s relatívne otvoreným prístupom k Rusku. Udržiavalo s ním silné obchodné väzby, najmä v energetike, talianske firmy pôsobili na ruskom trhu a politicky sa Rím často snažil o dialóg s Moskvou. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej patrí medzi jasne proukrajinské, čo znamená, že voči Moskve má tvrdší postoj ako viaceré predchádzajúce talianske vlády.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

