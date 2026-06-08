Soul posiela tvrdý odkaz: Denuklearizácia KĽDR je nevyhnutná

SOUL - Južná Kórea by sa nemala vzdať denuklearizácie Severnej Kórey (KĽDR), vyhlásil v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong po tom, čo jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching pricestoval do Pchjongjangu na dvojdňovú návštevu. Informuje o tom agentúra AFP.
Jasný postoj k denuklearizácii
„Nemali by sme sa vzdávať nášho denuklearizačného cieľa, pretože my sami sa nemôžeme usilovať o jadrové zbrojenie,“ zdôraznil I Če-mjong. Juhokórejský líder sa k záležitosti vyjadril na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého výročia vo funkcii.
Podľa jeho slov by sa Soul nemal snažiť získať jadrové zbrane v reakcii na arzenál Pchjongjangu, pretože by to mohlo viesť k reťazovej reakcii v regióne. „Ak by Južná Kórea začala s jadrovým zbrojením, naozaj si myslíte, že by Japonsko nereagovalo? Alebo Taiwan?“ vyhlásil.
„Každý by sa vydal jadrovou cestou a celý región by sa zmenil na jadrové ohnisko,“ vyhlásil I. Podľa jeho slov sa krajina intenzívne spolieha na svoj vývoz, a preto by nezniesla prísne globálne sankcie za porušovanie medzinárodných pravidiel v oblasti jadrového zbrojenia. „Jednoducho si nemôžeme dovoliť, aby sa z nás stala KĽDR... neprežili by sme také sankcie,“ skonštatoval.
Postupné kroky v rokovaniach
Denuklearizačné rokovanie s Pchjongjangom by sa podľa prezidenta malo najskôr zamerať na stanovenie „obmedzených krátkodobých cieľov“, napríklad na vyhlásenie moratória na ďalšiu produkciu jadrového materiálu.
Medzinárodné rokovania a napätie
Čínsky prezidenta Si Ťin-pching odcestoval do KĽDR po rozhovoroch s prezidentom USA Donaldom Trumpom či ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorí Peking navštívili v uplynulých týždňoch. Rokovania medzi KĽDR a USA sú medzitým naďalej uviaznuté. Peking je však kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí medzinárodným sankciám, pripomína AFP.
Biely dom minulý mesiac uviedol, že Si a Trump počas stretnutia v Pekingu „potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie Severnej Kórey“. Vplyvná sestra Kim Čong-una pred niekoľkými dňami ale vyhlásila, že pre jej krajinu je nukleárny program „líniou, z ktorej niet ústupu“.