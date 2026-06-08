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Nočný útok v New Yorku: Muž pobodal šesť ľudí na železničnej stanici

Na snímke ľudia sa pozerajú na stopy krvi po útoku nožom, ku ktorému došlo na železničnej stanici Penn Station v americkom New Yorku
Na snímke ľudia sa pozerajú na stopy krvi po útoku nožom, ku ktorému došlo na železničnej stanici Penn Station v americkom New Yorku (Zdroj: TASR/AP/Ross D. Franklin)
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TASR

NEW YORK - Útok nožom na železničnej stanici Penn Station v americkom New Yorku si v nedeľu vyžiadal šiestich zranených. TASR o tom informuje na základe televízie NBC News.

Mestský hasičský zbor dostal hlásenie o útočníkovi, ktorý na stanici pobodal viacerých ľudí, tesne po 19.00 h miestneho času (pondelok 01.00 h SELČ). Jedna osoba utrpela vážne zranenia, zranenia zvyšných obetí boli podľa hasičov ľahké až stredne ťažké. Boli prevezené do nemocnice Bellevue a šiesta osoba s ľahkým zranením do Cornellovej nemocnice, uviedol hasičský zbor.

Hovorca spoločnosti Amtrak oznámil, že päť ľudí utrpelo rezné rany, ale ich stav je stabilný. Na mieste činu bol podľa hovorcu nájdený nôž. Predstaviteľ bezpečnostných zložiek potvrdil, že železničná polícia spoločnosti Amtrak zadržala osobu, ktorá má pravdepodobne psychické problémy. Zatiaľ neexistujú žiadne predbežné náznaky, že by útok súvisel s terorizmom.

Primátor New Yorku Zohran Mamdani incident odsúdil a železničnú políciu pochválil za rýchlu reakciu. „Moje srdce je s každým, kto bol zranený, s ich blízkymi a so všetkými, ktorých toto neprijateľné násilie zasiahlo. Prajem každej z obetí úplné a rýchle uzdravenie,“ uviedol na sieti X.

Viac o téme: NôžStanicaútok USANew YorkPenn Station
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